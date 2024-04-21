一片歌手不能忘了這對兄妹！神曲聖誕節不敢放　7年級生一聽就哭

Jessica降臨台大「狂洩美腿翹臀」性感開唱！2大天后送花籃齊祝賀

▲Jessica睽違5年再度來台灣舉辦個人專場演唱會，不僅秀出翹臀、美腿等性感福利，更帶來中文歌〈至少還有你〉與大家一起合唱，好友楊丞琳、王心凌都送花籃到場祝賀。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Jessica睽違5年再度來台灣舉辦個人專場演唱會，不僅秀出翹臀、美腿等性感福利，更帶來中文歌〈至少還有你〉與大家一起合唱，好友楊丞琳、王心凌都送花籃到場祝賀。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

南韓女神Jessica潔西卡（鄭秀妍）睽違5年多，今（21）日再度來到台灣開唱，不僅帶來許多經典歌曲〈Set Me Free〉、〈Love me the same〉，還秀出性感唯美的翹臀與一雙修長美腿，滿足底下2千位歌迷，最後更獻唱中文歌〈至少還有你〉帶領台下大合唱，場面十分溫馨，就連台灣好友王心凌、楊丞琳都特別送花籃祝賀，展現好感情。

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偶像韓團「少女時代」出身的Jessica，憑藉2022年的大型陸綜《乘風破浪的姐姐3》再攀演藝事業第二春，在中國、台灣的人氣再度飆高，隔年9月還為了閨密王心凌來到台灣替演唱會助陣，相隔7個月後，Jessica終於來台舉辦個人專場演唱會「DIAMOND DREAMS」，這也是她繼2019年的「XOXO Jessica Jung Fan Meeting」演唱會後再度來台開唱。

▲Jessica。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Jessica展現超強舞藝，性感姿態開唱。（圖／記者吳翊緁攝影）
只見甜美的Jessica以鵝黃色的洋裝，唱著〈Set Me Free〉登場揭開序幕，就像一位童話故事走出來的公主一樣，從2樓緩緩走下台，而唱到〈Love me the same〉時還帶來一段性感的椅子舞，讓大家驚豔不已，歌迷尖叫聲從沒停過。

Jessica用英文親切地與大家打招呼：「我終於回來了，歡迎來到『DIAMOND DREAMS』！你們今晚過得好嗎？」並感謝台灣的歌迷一直帶給她力量，好讓她能再次回到台灣開唱。正當觀眾陶醉之餘，Jessica竟坦承剛剛有出現一點技術性的問題，好在並無影響表演。

▲Jessica。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲▼Jessica誠意十足，大秀性感美腿和翹臀，讓台下尖叫聲不斷。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Jessica。（圖／記者吳翊緁攝影）
 
可愛的是，Jessica見台下反應不如預期，便主動講起中文：「你們累嗎？你們睏嗎？讓我聽見你們金星！」聽到大家熱烈反應後，Jessica才面露滿足的笑容，開心地在台上來回奔跑。而為了這次巡演，Jessica誠意十足，除了多套服裝，更在現場拿出拍立得拍照，把照片送給台下歌迷，過程中還不斷切換中、英、韓文與大家互動。

而這場巡演演唱會，包含Jessica的爸媽、好友都特地到場支持她，就連在《乘風破浪的姐姐3》等大陸綜藝節目認識的王心凌、楊丞琳等都有送上花籃祝賀。最後Jessica帶來中文歌曲〈至少還有你〉與全場歌迷一起大合唱，也為演唱會劃下溫馨句點。

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▲Jessica。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲親民的Jessica，中、英、韓3國語言狂切，只為與粉絲們互動。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Jessica。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Jessica睽違5年來台，唱好唱滿。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲楊丞琳（左）與王心凌都特地送花籃到場祝賀Jessica，顯現3人的情感十分要好。（圖／亞視傳媒提供）
▲楊丞琳（左）與王心凌都特地送花籃到場祝賀Jessica，顯現3人的情感十分要好。（圖／亞視傳媒提供）

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