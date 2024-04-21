蹦闆「慘遭買手捲款800萬」！驚人業績曝：沒有賣不掉的東西
網紅「蹦闆」日前因揭露游否希涉嫌一番賞詐騙受到關注，甚至還找出29位受害者，自掏腰包要揚言要將游否希告到底，現在不僅被起底36歲就有上億身家，目前還擁有11套房地產，並以精品代購作為事業起點。近期他錄製綜藝節目《甄心分享小琳鐺》分享經做精品直播的心路歷程，直言沒有賣不掉的東西，引來全場譁然！不過蹦闆也表示自己商品單價高，相對風險也高，並自曝自己曾被買手捲款800萬元，至今沒討回來。
記者施以慧／綜合報導
蹦闆分享直播7年以來的戰績，爆料一場直播大約能賣掉300、400個精品，還加碼分享曾遇過客人單筆消費就高達600萬元，只因他開玩笑說消費滿600萬就「親自送貨」，讓全場驚呆！還說這名客人和他見面時表示蹦闆年輕有為、長相不凡，讓主持人笑噴表示：「他有這樣講嘛！他說你長相不凡？」蹦闆則認真回應：「他親口告訴我的，我還怕他亂講話喝酒醉，我還錄音。」可見直播帶貨王炒熱場子的功力還是相當有底子。
他也分享銷售祕訣，表示在回饋檔期，會回饋粉絲抽獎，刺激買氣，不過獎項也完全不手軟，笑說有次直接抽房子，「剛好找到一間蠻便宜的房子，大約400多萬，在台南的一個郊區，那時候抽到，家人還很擔心來問，擔心是詐騙，他是一個大學生，他買了兩件衣服 ，那攤我記得營收有8000多萬元，就是一個賭注，賣不好就死定了！」
但賺得盆底砵滿的蹦闆表態其實代購也有一定的風險，由於買手都在國外，曾經也被人騙錢，「我那時候有一個越南的買手，我算很不相信，我每個月只給他30萬的額度，但他一年之後表現很好、速度很快，剛好那時候是我大月（過年前），他就跟我保證那邊專櫃都聯繫好，我一口氣給他800萬，結果人就消失。」
不只是慘被騙錢，蹦闆還曾經在直播中喊錯愛馬仕的價錢，瞬間慘賠好幾萬，「有一次柏金包不小心喊到8萬，因為在直播就是邊聊天邊賣東西，客人很喜歡問奇怪的問題，我就不小心喊錯價錢，想要改的時候下面已經打一整排+1了，你只能自己認賠。」
蹦闆也直接在現場直播帶貨，讓全場女星超興奮！只見蹦闆拿出一顆愛馬仕的鉑金包，竟喊出：「0元起標！」讓現場的女性都瘋狂競標，最終以78萬元的價格由主持人佩甄得標，這打對折售出的超佛價讓沈玉琳傻眼：「買到就是賺到！」
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