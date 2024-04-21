失物招領！Uber統計遺失物清單 從假髮、烏龜到放屁監測器都上榜
全球線上叫車服務平台「Uber」每年四月公布遺失物報告，而在今年最新的統計數據當中顯示，人們除了常在車上遺忘衣服、行李、耳機和錢包外，每年乘客還不停忘記一些讓人覺得不尋常的東西，例如假瀏海、吉普車引擎甚至連活烏龜、放屁檢測器都有。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年四月Uber公佈了第8屆的「失物招領報告」，過去這一年來衣服、行李、耳機和錢包仍是最常被遺忘物品的清單之首，另外他們也發現「邁阿密」是最健忘的城市，而「紅色」是最容易被丟失的顏色；至於「最健忘的時間」大多數人都是在晚上9點至10點之間，而遺失頻率與數據最高的日子則是1月21日。
除了這些健忘趨勢外，有趣的是「遺失物」本身更是五花八門，Uber報告指出乘客們特別容易在某天遺失相同類型的物品，例如週一忘記拿行李、週二在車上丟了耳機、週三忘記拿錢包、週四的乘客則忘記珠寶、週五沒帶手機就下車、週六遺失電子煙，而週日則是最常忘記帶走衣物。
除此之外還有些意想不到，甚至是匪夷所思的個人物品，例如丁字褲、假髮瀏海、假牙、狐狸尾巴，或者是寵物蜘蛛、寵物烏龜，甚至有協尋遺失物的用戶說「我在車裡留下了一片非常需要的葉子」，更奇怪的還有吉普車的引擎和放屁檢測器。
Uber表示，這份名單公佈的目的其實是要提醒乘客搭車別忘記隨身物品，如果真的不幸遺失，那麼可以透過Uber應用程式選擇遺失物品並和司機聯繫。