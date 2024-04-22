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港珠澳大橋砸5千多億！落成後通車率仍低　難撕下「鬼橋」標籤

▲全球最長跨海大橋「港珠澳大橋」2018年正式通車後，至今使用量仍不符合最初預期。（圖／達志影像／美聯社）
▲全球最長跨海大橋「港珠澳大橋」2018年正式通車後，至今使用量仍不符合最初預期。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

2018年正式開通的「港珠澳大橋」耗資超過1200億人民幣，然而過去5年來使用率並不理想，就算新冠疫情結束後恢復通關，整體使用率仍與投資回報相差太大，外界認為難以撕去「鬼橋」的標籤。

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根據香港運輸署數據顯示，耗資將近新台幣5340億元的港珠澳大橋開通後，使用量一直不理想，2023年實施了「港車北上」及「澳車北上」政策下，全年使用港珠澳大橋的車輛總數達到227萬9087輛，雖然創下最高紀錄但現實層面來看仍被認為使用率偏低。

曾在澳門工作五年、於香港公家機構近20年的張姓工程師告訴《美國之音》，由於來往港澳之間的船運系統多年來相當便利，因此當他因為工作需要而移居澳門時，他和大部分的香港人一樣，都是工作週間住在澳門，每逢週五或連假前夕就返回香港。

報導指出，來往港澳的穿梭巴士被稱為「金巴」，票價僅需新台幣255元，張姓工程師說就他的觀察港珠澳大橋「車流從來都不多，永遠都是我乘坐的金巴在橋上孤獨行駛」，而最大的問題是無論是香港口岸或澳門口岸，「離市中心都太遠」，因此使用大橋變相覺得更加遙遠。

港珠澳大橋的使用量和預期不符也是被稱為「鬼橋」的其中一個原因，統計下來2019年車輛使用量只有152萬輛，但就算實施了「澳車北上」和「港車北上」政策，申請人卻必須同時擁有香港和中國駕駛牌照，因此首輪申請只有1600人被批准有資格上橋。

此外，報導也提到香港、中國和澳門三地政府，在2008年原估計總投資為人民幣385.4億元（約新台幣1715億元），最初談好中國、香港和澳門的出資比例各為44.5%、42.9%和12.6%。但在2016年香港政府通過追加撥款後，香港段工程就撥款1177億港元（約新台幣4884億元）出現嚴重超支。

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