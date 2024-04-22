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泰郡「悦讀時代」創佳績　大手筆辦演唱會、百萬抽獎回饋已購客

▲泰郡建設機構為回饋已購客，大手筆舉辦「你的時代X派對尬起來」高雄夏日千人演唱會活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.21）
▲泰郡建設機構為回饋已購客，大手筆舉辦「你的時代X派對尬起來」高雄夏日千人演唱會活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.21）

記者陳美嘉／高雄報導

泰郡建設機構「悦讀時代」一公開就廣受好評，並在2024第一季就達到創下逾8成的銷售佳績。為回饋已購客，泰郡建設機構21日晚間特別大手筆舉辦「你的時代X派對尬起來」高雄夏日千人演唱會活動，邀請到金曲天團玖壹壹與全能女聲 Kimberley陳芳語現場演唱；此外，更推出「感恩加碼再回饋」百萬豪禮抽獎，最大獎祭出Gogoro電動車；現場更備有美食餐車與市集。

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「相信大家都看見，北高雄不一樣了！」泰郡建設董事長特助郭泓驛指出，隨著交通的軌道、新建設的發展，以及各界的投資注目，翻轉了高雄新市鎮的氣息，這是我身為高雄人，非常樂意且開心的事情。「悦讀時代」在今年第一季就創下全案銷售近8成佳績，為回饋已購客，特別舉辦這一場千人演唱會。

▲泰郡建設機構為回饋已購客，大手筆舉辦「你的時代X派對尬起來」高雄夏日千人演唱會活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.21）
▲泰郡建設機構為回饋已購客，大手筆舉辦「你的時代X派對尬起來」高雄夏日千人演唱會活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.21）
泰郡建設機構「悦讀系列」成為品牌識別，2018年起布局楠梓、橋頭區域總推案戶數 逾 2000 戶以上案量，看好未來橋頭科學園區、楠梓科學園區1~3期、台積電園區未來科技新貴居住需求，打造1300坪開放空間、擁豪宅級獨立會館，媲美五星飯店生活享受、2-3 房最佳坪數，加上實驗中學正對面，校園第一排產品價值，受客戶認同。

泰郡看好高雄新市鎮房市榮景，新市鎮內已有多家大型建商陸續推案，其中，最高總銷造鎮案的泰郡「悦讀時代」基地位處於新市鎮科技廊道正核心，除了擁有正對都會公園綠意景觀優勢外，周邊連鎖飲品店、大賣場等20多家連鎖商店，車程約3-5分鐘就能抵達。

基地距離高鐵左營站車程大約10到15分鐘，近臨高雄捷運青埔站、楠梓加工區、都會公園三大站點，交通便利。因台積電與橋科建設雙重利多，讓橋頭房市近年十分活絡，同時橋頭科學園區、台積電2奈米園區，磁吸近1.5萬就業人口，再加上鄰近高達8萬就業人口的楠梓科技產業園區，未來就業人口指日可待。

此外，「悦讀時代」擁有優質的建材標配，包含全棟軟水反洗過濾設備、Amica 洗碗機、降噪地 板、TOTO 日系衛浴、國際牌暖風機、0ne touch 節能控制開關、AI 智能辨識 控管、抗PM2.5 防霾雙流新風機；因應永續未來議題，大樓頂樓搭載太陽能綠能設備、地下停車場引進電動車EMS 電源管理、電動車充電線槽預留等新型科技配備，讓居住者生活享受再升級，剛性住宅需求帶動房價增值潛力，「悦讀時代」因此受到首購、換屋與全台科技新貴青睞。

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