盟友矛盾加深！美國擬藉人權制裁以色列部隊　納坦雅胡：堅決反對

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納坦雅胡並在猶太教逾越節的錄影中談話表示，為確保遭扣留在加薩的人質獲釋，以色列將於未來幾天內，升高對哈馬斯的軍事壓力。
以色列戰時內閣成員甘茲（Benny Gantz）則聲稱，已與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行交談，要求美方不要實施這些制裁，理由是這會損害以色列在戰爭時期的合法性，何況以色列做為擁有獨立司法系統和遵守國際法軍隊的國家，遭受這些制裁並不合理。
報導指出，在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）於去年10月開戰之前，約旦河西岸就已存在人權危機，並隨著加薩局勢惡化而增加。「猶太永恆營」本是為了以色列極端正統猶太教徒特別設置的部隊組織，民族主義色彩相當濃重，駐紮在約旦河西岸地區，涉嫌長期以不當手段對待巴勒斯坦人。
美國國務院一個名為「以色列萊希審查論壇」（Israel Leahy Vetting Forum）的特別小組，不久前已向布林肯建議，在以色列被控侵犯人權後，應取消以國部分軍事和警察部隊，接受美國援助的資格，這項制裁的法源是美國1997年通過的萊希法（Leahy Law），禁止美國政府資助、支援違反人權的外國軍警組織。
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