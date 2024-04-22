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盟友矛盾加深！美國擬藉人權制裁以色列部隊　納坦雅胡：堅決反對

▲美國與以色列的矛盾似乎正在逐漸加深，儘管美國檯面上仍支持以色列，抵禦來自伊朗等勢力的攻擊。美以示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國與以色列的矛盾似乎正在逐漸加深，儘管美國檯面上仍支持以色列，抵禦來自伊朗等勢力的攻擊。美以示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國與以色列的矛盾，在加薩人權、以巴衝突爭議未歇的環境之下，似乎正在逐漸加深，有美媒引述消息稱，美國將在幾天內宣布對以色列國防軍（IDF）的「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）實施制裁，因該部隊涉嫌在約旦河西岸「侵犯人權」已久。此事引發以國不滿，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表態稱「堅決反對」。

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綜合外媒報導，美國於上週五宣布了一系列與約旦河西岸的以色列定居者有關的制裁措施，這是美國對現任以色列政府日益不滿的最新跡象。以國總理納坦雅胡透過聲明警告：「如果有人認為他們可以對以色列國防軍的某個部隊實施制裁，我將竭盡全力與之抗爭。」強調以色列正在與恐怖主義的惡魔爭鬥，這種時候制裁以國無疑是荒謬且不道德的。

納坦雅胡並在猶太教逾越節的錄影中談話表示，為確保遭扣留在加薩的人質獲釋，以色列將於未來幾天內，升高對哈馬斯的軍事壓力。

以色列戰時內閣成員甘茲（Benny Gantz）則聲稱，已與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行交談，要求美方不要實施這些制裁，理由是這會損害以色列在戰爭時期的合法性，何況以色列做為擁有獨立司法系統和遵守國際法軍隊的國家，遭受這些制裁並不合理。

報導指出，在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）於去年10月開戰之前，約旦河西岸就已存在人權危機，並隨著加薩局勢惡化而增加。「猶太永恆營」本是為了以色列極端正統猶太教徒特別設置的部隊組織，民族主義色彩相當濃重，駐紮在約旦河西岸地區，涉嫌長期以不當手段對待巴勒斯坦人。

美國國務院一個名為「以色列萊希審查論壇」（Israel Leahy Vetting Forum）的特別小組，不久前已向布林肯建議，在以色列被控侵犯人權後，應取消以國部分軍事和警察部隊，接受美國援助的資格，這項制裁的法源是美國1997年通過的萊希法（Leahy Law），禁止美國政府資助、支援違反人權的外國軍警組織。

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