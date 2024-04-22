飛日本「代購清單排名」曝光！至少3樣中1樣　冠軍台灣人拒絕幫買

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇咖某抖重到不行，完全不想幫忙買」、「說要哇咖某抖的我一律都不會幫忙買，真的太重了」、「哇咖某抖除非我自己要吃，不然要代購的都會直接拒絕」、「我的代購清單有眼藥水耶，每次去都狂買一番」、「薯條三兄弟台灣也買得到，不知道為啥還要去日本代購哈哈」、「合利他命真的也是必買之一」、「我中兩項，家裡長輩超愛哇咖某抖跟合利他命」。
日本藥妝台灣人超愛！代購超夯原因就是價差
事實上，台灣人之所以愛買日本的藥妝，最大原因就是因為「價差」，像是以排行榜上的冠軍「Wakamoto 若元錠」來看，日本唐吉訶德或是藥妝店換算台幣售價大約落在400元至450元不等，不過在台灣就賣到800元至850元，價差直接差到一半以上，能省荷包大家當然不會放過任何機會。
另外，日本旅遊專家林氏璧過去也在臉書分享過，根據觀察，合利他命日本正常價錢是在4000到5000日圓（約新台幣896~1120元），偶而看到三字頭就超便宜了；在台灣售價部分，好市多賣場兩罐280錠裝賣3799元，一罐約1900元，長期購買價差也是非常驚人。
日本遊玩「回國帶藥」注意！單一藥品數量有限制
不過雖然日本購買藥妝品真的非常便宜，但民眾也要特別注意「數量」，依照食藥署的規定，旅客攜入錠狀、膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），且合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），如果有超量部分應該向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入同意文件。
食藥署表示，如果是攜帶處方藥入境的旅客，未攜帶醫師處方箋或者證明文件的話，以2個月用量為限，有攜帶處方箋者，不得攜帶超過處方箋開立之用量，且至多以6個月用量為限。食藥署提醒，出國後攜帶藥品入境，「僅能自用，不得販賣」。