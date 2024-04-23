花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

假冒知名百貨！出清「花蓮地震庫存」Dyson吹風機：一堆人被騙

▲花蓮0403地震後今凌晨又2起「規模6強震」，有不肖業者趁機發災難財，假冒百貨櫃姐在網路社群出清「花蓮地震庫存」Dyson吹風機，不少人都被騙。新光三越也發出澄清公告呼籲別誤信。（圖／翻攝自FB）
▲花蓮0403地震後今凌晨又2起「規模6強震」，有不肖業者趁機發災難財，假冒百貨櫃姐在網路社群出清「花蓮地震庫存」Dyson吹風機，不少人都被騙。新光三越也發出澄清公告呼籲別誤信。（圖／翻攝自FB）

記者蕭涵云/綜合報導

花蓮一晚地震83次、凌晨2起「規模6強震」，市區因0403地震判定紅單受損建物的統帥大樓、富凱大飯店傾斜倒塌，頻繁搖晃讓民眾夜不成眠。豈料竟有不肖業者趁機發起災難財，在網路上大膽假冒新光三越的社群，以櫃姐名義出清「花蓮地震庫存」，鎖定知名高價Dyson吹風機低價1折出清，還投放廣告以假亂真，有不少人都被騙。百貨也已發出澄清公告表示：「已侵害本公司商標權等權利，本公司刻正追究中」，呼籲顧客別誤信提供個人資料導致權益受損。

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4月3日芮氏規模7.2強震重創花蓮，全台有感！10天破千起地震，今（23）日凌晨再有2起「規模6強震」，氣象署表示「都是0403餘震」但也示警還在高峰期「這只是剛開始」。昨（22）日衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，才公布4月4日開辦的「0403花蓮震災募款專案」，總捐贈筆數17.2萬筆、已募得約12.7億元愛心款項。

▲花蓮深夜02:32發生規模6.3地震，造成富凱大飯店傾斜倒塌。（圖／讀者提供）
▲花蓮0403地震後，今23日凌晨又2起「規模6強震」。（圖／讀者提供）
豈料竟有不肖業者趁機發起災難財，近日在網路上出現多個大膽假冒新光三越的社群，以百貨櫃姐名義表示「由於403花蓮大地震，我們臺北信義店各大奢侈品牌店玻璃被震碎，導致我們無法正常開業」，謊騙現在休業整頓要出清「花蓮地震庫存」，鎖定知名高價Dyson吹風機低價1折出清，還投放廣告以假亂真，有不少人都被騙。

▲不肖業者詐騙網頁自稱「新光三越百貨dyson專賣店的櫃姐」。（圖／翻攝自網頁）
▲不肖業者詐騙網頁自稱知名百貨「dyson專賣店的櫃姐」。（圖／翻攝自網頁）
國際科技品牌Dyson吹風機主打智能感測科技，於日常生活完成吹整頭髮需求並養護美髮，還因顛覆傳統的外型受封「美髮神器」，也因此售價昂貴，即使在百貨公司或網路家電活動也甚少給出太低的折扣。雖然知名高價品突然大量下殺破盤價，從原價破萬元限售僅千元相當不合理，內容還混雜了一些簡體字，又是過去常宣導要防範的「一頁式」詐騙網頁，相當可疑。

但該網頁圖文並茂，各種正版圖片盜用滿滿，連戴森品牌大使JISOO手持綠松石款的最新形象照都放上，還謊稱「因受地震影響，這批我們倉庫的庫存機外包裝會有輕微破損，但是不會影響使用體驗感」，誆騙能享受三年的保修服務，讓不少民眾信以為真。

▲Dyson最新釋出戴森品牌大使JISOO手持Dyson Supersonic Nural綠松石款的美照已被盜用。（圖／Dyson提供）
▲Dyson最新釋出戴森品牌大使JISOO手持Dyson Supersonic Nural綠松石款的美照已被盜用。（圖／Dyson提供）
▲已有民眾誤信假冒新光三越的偽粉專而受騙。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地FB）
▲已有民眾誤信假冒知名百貨的偽粉專而受騙。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地FB）
根據《NOWnews今日新聞》記者觀察，這些假冒知名百貨的偽社群，不只粉專大頭貼直接盜用Logo、封面還換上目前購物節檔期圖片，並且非常心機地模仿數則活動發文，讓動態牆看起來接近正版，竟連名稱都敢直接寫上「新光三越 台北信義新天地」，相當可惡。甚至曾一度出現追蹤數破5000人的粉專，雖然現應已遭檢舉下架而無法查看內容，但已讓不少人受騙上當。

對此，官方也透露「本公司近期發現有不肖人士假冒新光三越名義」，在擁有18萬粉絲的正版粉專發出澄清公告表示：「該粉絲專頁非屬新光三越所設立，並已侵害本公司商標權等權利，本公司刻正追究中」，呼籲顧客別誤信提供個人資料導致權益受損。

▲新光三越澄清公告，說明遭不肖人士冒用名義。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地FB）
▲百貨發出澄清公告，說明遭不肖人士冒用名義。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地FB）

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