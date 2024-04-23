假冒知名百貨！出清「花蓮地震庫存」Dyson吹風機：一堆人被騙

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豈料竟有不肖業者趁機發起災難財，近日在網路上出現多個大膽假冒新光三越的社群，以百貨櫃姐名義表示「由於403花蓮大地震，我們臺北信義店各大奢侈品牌店玻璃被震碎，導致我們無法正常開業」，謊騙現在休業整頓要出清「花蓮地震庫存」，鎖定知名高價Dyson吹風機低價1折出清，還投放廣告以假亂真，有不少人都被騙。
國際科技品牌Dyson吹風機主打智能感測科技，於日常生活完成吹整頭髮需求並養護美髮，還因顛覆傳統的外型受封「美髮神器」，也因此售價昂貴，即使在百貨公司或網路家電活動也甚少給出太低的折扣。雖然知名高價品突然大量下殺破盤價，從原價破萬元限售僅千元相當不合理，內容還混雜了一些簡體字，又是過去常宣導要防範的「一頁式」詐騙網頁，相當可疑。
但該網頁圖文並茂，各種正版圖片盜用滿滿，連戴森品牌大使JISOO手持綠松石款的最新形象照都放上，還謊稱「因受地震影響，這批我們倉庫的庫存機外包裝會有輕微破損，但是不會影響使用體驗感」，誆騙能享受三年的保修服務，讓不少民眾信以為真。
根據《NOWnews今日新聞》記者觀察，這些假冒知名百貨的偽社群，不只粉專大頭貼直接盜用Logo、封面還換上目前購物節檔期圖片，並且非常心機地模仿數則活動發文，讓動態牆看起來接近正版，竟連名稱都敢直接寫上「新光三越 台北信義新天地」，相當可惡。甚至曾一度出現追蹤數破5000人的粉專，雖然現應已遭檢舉下架而無法查看內容，但已讓不少人受騙上當。
對此，官方也透露「本公司近期發現有不肖人士假冒新光三越名義」，在擁有18萬粉絲的正版粉專發出澄清公告表示：「該粉絲專頁非屬新光三越所設立，並已侵害本公司商標權等權利，本公司刻正追究中」，呼籲顧客別誤信提供個人資料導致權益受損。
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