中職戰報Week 3／統一、味全「矛盾」搶勝　最猛機槍與最強牛棚

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統一獅與味全龍在第3周賽事皆繳出4勝1敗的優異戰績，但兩隊的贏球方式格外不同。統一獅是靠著強大的機槍打線，在比賽中半段就直接KO對手，單周打擊率3成37、得分32分，皆是全聯盟之冠。味全龍隊則是靠優異的投手戰力，在火力尚未復甦時，靠著強大的牛棚戰力，在小比分差獲勝，牛棚投手群單周2勝、12中繼、20.2局，皆為全聯盟之首。
蘇智傑開季前受傷缺陣後，統一獅轉變為中長距離機槍打線，特別是前3棒：林佳緯、邱智呈、陳傑憲，組成「一棒海」。有別於過去外野三鬼：陳傑憲、蘇智傑、林安可的組合，「一棒海」重視機動性，選球仔細、球棒控制性佳、上壘率高且速度快，只要擊球紮實就有可能出現二壘打或三壘打，能給予對方投手另一種壓力。
上周賽事中的統一獅「一棒海」，串聯能力驚人。3人打擊率皆為3成以上，合計跑回10分、貢獻9打點，得分效率極佳。其中的關鍵人物，絕對是超級新人林佳緯，去年才從穀保家商畢業，今年就搶進一軍外野先發，其他球隊的教練認為：「林佳緯揮棒過程乾淨，成熟度高。雖然有時候經驗不足，但隨著比賽累積後，對於一軍投手的應變越來越好。」
除了攻擊成績穩定，林佳緯站穩開路先鋒之外，生涯的首轟也出爐。4月17日面對樂天桃猿，從日籍投手鈴木俊輔手中敲出右外野2分砲。以新人來說，林佳緯的全壘打出現的很快速，但長期追蹤林佳緯的球探並不意外。林佳緯在高一時就屢屢有開轟紀錄，木棒適應能力佳，擊球有爆發力，雖然長打能力評價不如富邦悍將的王念好，選球紀律更優異，因此適應環境來的更快。
綜觀統一獅目前的主戰野手群，林佳緯（2023首輪）、黃勇傳（2022首輪）、林子豪（2020首輪）、何恆佑（2020二輪）、林安可（2019首輪）、邱智呈（2019五輪）、林靖凱（2018六輪）、陳重羽（2017首輪）、陳重廷（2017二輪）、蘇智傑（2016首輪）、陳傑憲（2016二輪），絕大部分都是前兩輪新秀，選秀目標明確，野手群的換血有成，成為球隊堅強的中間戰力。
不過雖然戰績獨走，但統一獅目前仍有隱憂，終結者陳韻文胸大肌不適下二軍調整；新人尹柏淮、辛俊昇被上壘率偏高，裴瑞茲則是還沒投出他所想要的三振型內容。如果接下來打線稍微降溫，變成比分差接近的比賽，張力更大的情況下會更加考驗統一獅牛棚投手群的壓制力。
第三周看點：突破不了的僵局 強龍鐵牛棚把關
綜觀目前全聯盟的投手出賽數排行榜，陳禹勳、銳歐10場出賽排第1；陳冠偉林凱威、林逸達9場出賽排第3，出賽數前7名的投手，味全龍就包辦5人。另外還有羅華韋、呂詠臻也各出賽7場，從好的角度來看，是味全龍牛棚戰力平均，另外一方面解釋則是先發投手吃局數能力較弱，攻擊火力較匱乏，因此需要更多的短局數投手在牛棚負擔。
4月20日與樂天桃猿之戰，就是味全龍的牛棚「火力展示」。味全龍與樂天桃猿一路糾纏至延長賽，而且在今年球季首度實施的突破僵局制中，打到延長賽第12局，味全龍才艱辛的以3比2獲勝。該場比賽味全龍一共動用7名牛棚投手，合計繳出7局1失分，且只被擊出4支安打，讓攻擊火力較弱的味全龍，有機會在最後跟對手說再見。
需要長中繼時，味全龍派出銳歐；需要拆彈時，味全龍派出陳禹勳。比數領先時，雙保險陳冠偉跟林凱威上場。需要面對左打時，味全龍還有羅華韋；突破僵局制需要靠球威壓制對手打擊時，還有曲球轉速超過2600轉的呂詠臻、直球速度超過150公里的林逸達，能夠來挑戰對方的打擊。
也因此即便樂天桃猿試圖用戰術推進，或者攻佔滿壘，距離得分只差臨門一腳時，總是會被球威壓制，導致觸擊短打失敗；超過150公里的直球與高轉速的變化球挑戰打者揮棒，最後味全龍的強力牛棚總能夠守下。
雖然突破僵局制，是不是需要那麼多的戰術執行來去搶那微弱的1分領先，在該場比賽結束後有許多討論。但味全龍最後能夠贏球，甚至在上周能贏下2場1分差比賽、1場3分差比賽，勞苦功高的牛棚投手群，絕對是最關鍵的功臣。
單周之星：落選到挑戰無安打 陳柏清的直球對決
要不是有台鋼雄鷹加入中華職棒，陳柏清的職棒夢還不知道何時能圓。陳柏清過去三級棒球資歷並不顯赫，即便曾入選U23世界盃培訓隊，但2021年叩關中職選秀失敗。直到台鋼熊鷹加入，需要大量的球員，且挑選球員方針為大專球員為主，才讓陳柏清被看見，成為這支新球隊的先發輪值之一。
去年的WBC經典賽官辦熱身賽，陳柏清面對有許多大聯盟球員在陣的荷蘭隊，陳柏清球路簡單，直球搭配滑球，卻能製造大量揮空，甚至145公里左右的直球，讓許多有大聯盟經驗的重砲無法掌握，先發4局只失2分，讓人突然開始關注陳柏清的名字。
而在去年二軍例行賽，陳柏清也扛起先發輪值，雖然控球偶有不穩，不過64.2局能夠拿到63次三振，代表他的直球品質已有中職一軍等級。今年4月6日首場先發雖然壞球較多，面對富邦悍將僅投2.2局就失7分被打爆，但他逐漸適應職棒強度，在上周的第3次先發，面對中信兄弟投出代表作。
4月20日面對中信兄弟，陳柏清一路投到7.2局，才被詹子賢擊出安打。這場比賽他的直球速度可來到146公里，搭配滑球與變速球，雖然壞球率仍高，但就是讓中信兄弟打者打不好，儼然是去年面對荷蘭隊的翻版。
本季陳柏清使用直球比例超過7成，而且皆攻擊好球帶高角度位置，被打擊率僅2成11，可惜的是投進好球帶的比例不到5成，壞球率偏高。但因為直球有速度，又是少見有球速的左投，仍能靠著直球壓制打者，未來還需要加強控球，甚至是增加滑球的好球率，才有機會站穩先發輪值。
（作者為緯來體育台、愛爾達體育台棒球球評、前蘋果日報資深棒球記者）
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