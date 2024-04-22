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奈米管生鏽更有彈性！惡劣環境適用　港台大學合作研究登國際期刊

▲台科大與香港城市大學合作研究，發現奈米管生鏽更有彈性、適用於惡劣環境，該成果登國際頂尖期刊。（圖／台科大提供）
▲台科大與香港城市大學合作研究，發現奈米管生鏽更有彈性、適用於惡劣環境，該成果登國際頂尖期刊。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

國立台灣科技大學材料系教授朱瑾團隊繼2018年研發金屬玻璃奈米管獲得美國化學學會獎後，與香港城市大學教授楊勇團隊合作研究，發現氧化的金屬玻璃奈米管彈性高達14%，甚至優於大多數的超彈性金屬，未來可以應用在惡劣環境中運作的奈米裝置，例如感測器、精密醫療設備、生物晶片、驅動元件以及奈米機器人等，為科技領域的未來開啟新的方向。該研究成果已刊登於國際頂尖期刊《自然材料》（Nature Materials）。

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台科大表示，金屬玻璃奈米管在製作上有一定的挑戰性，一般的金屬玻璃奈米管管壁厚度是100奈米，為了方便測試氧化程度，朱瑾團隊特意製作厚度僅20奈米的金屬玻璃奈米管，此外還採用其他材料製作出不同奈米尺度的晶片，為香港團隊的研究提供更多元的選擇。

研究金屬玻璃材料已經超過20年的朱瑾解釋，一般金屬僅具備1至2%的彈性應變，而奈米尺度的金屬材質在日常室溫環境中會因為接觸空氣中的氧造成氧化，導致其功能下降或喪失，這一直是科學家難以解決的問題，但令人驚訝的是，氧化後的金屬玻璃奈米管擁有極佳的彈性變形回復能力，抵抗外力的抗性更高、耐久度亦更好，研究結果讓港台的研究團隊嘖嘖稱奇。

朱瑾指出，目前金屬玻璃奈米管的相關研究，大多應用在檢測儀器、生物晶片等生醫領域，隨著這項彈性應變的發現，還可將觸角延伸至綠色能源、化工領域上；目前進行跨單位合作，將金屬玻璃材料應用於不同領域，擴大使用範圍及面向，未來也將陸續發表更多與金屬玻璃奈米材料相關的研究。

台科大表示，金屬玻璃奈米管是通過簡單、成熟的半導體製程結合濺鍍技術製造而成，能夠實現大面積陣列的金屬奈米管製造，具有極高的應用價值，不僅不受金屬種類和材質的限制，還能與其他奈米材料結合，如氧化鋅、氧化鐵及石墨烯等，擁有極強的應用彈性。該項金屬奈米管陣列曾在2018年日本奈米科技國際展中榮獲美國化學學會（ACS）獎，此次與香港城市大學的合作研究，不僅在理論上對金屬奈米管的超彈性進行分析，還為奈米材料的應用帶來嶄新的可能性，同時也為國際學術合作和交流注入新的活力。

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