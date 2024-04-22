台股回穩！00946開募、選股機制有感升級　10大成份股漲跌互見

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而結合科技與高息雙優勢的00946群益科技高息成長ETF今日開募，10大成份股表現漲跌互見，如鴻海早盤漲逾1%、漢唐與世界漲0.7%，聯詠、聯電小跌，力成跌0.8%，聯發科、日月光跌1%，瑞昱跌3%，瑞儀在平盤附近。
財富管理專家表示，從台股市場來看，商機題材與成長性最看好的莫過於科技股了，因科技業不僅是對台灣經濟貢獻最大的產業，股利發放金額也是所有產業中最為大方，且台灣科技產業鏈上中下游完整，更是全球AI發展下的重要供應鏈，成長潛力看好。
雖然市場上已有台股科技高息ETF存在，不過00946在成分股篩選機制上，不只更為優化，還更進一步做到差異化，以更精準的選出具投資價值的台灣優質科技高息股，是全新一代、規格升級有感的台股科技高息ETF。
00946的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，鎖定台灣上市櫃電子市值前250大企業，並從中精選50檔成分股。在篩選邏輯優化方面，00946選股上以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，力求精準高息，同時也搭配獲利成長率、EPS等數據來篩選，以挑出獲利性、股價成長性以及配息能力都具備的科技股。
在成分股篩選機制差異化方面，00946是第一檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，而能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。
因此，對於習慣以傳產、金融作為存股標的的存股族來說，00946所提供的科技高息優勢，不僅有助讓收益來源多元化，還能進一步達到產業配置與風險分散的效果。而對於手上資金沒那麼充裕的年輕小資族而言，00946的發行價為10元，相較市面上已有的科技高息ETF來說，入手價僅一半，月月配設計也能滿足投資人現金流需求，讓資金運用更加靈活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。