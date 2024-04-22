台股黑翻紅！6檔營建股狂飆漲停 航運與供電概念股強強滾
上週五（19日）台美股皆迎來黑色星期五，台股盤中一度大跌千點，終場收跌歷史最大跌點，美科技股也同步下挫，費半指數上週五暴跌超過4%。台北股市今（22）日開跌，不過開盤不到10分鐘，台積電成功翻紅，也帶動大盤一度漲160點，來到19695點。而盤面焦點在營建股，有6檔亮燈漲停，其他，航運與重電供電概念股族群也紅通通。
記者許家禎／台北報導
由於降息希望減弱、地緣政治不確定性，加劇大型科技股的拋售，美股上週迎來黑色星期五。其中道瓊指數上漲211.02點或0.56%，收37986.4點，是唯一上漲的指數；那斯達克指數大跌319.49點或2.05%，收15282.01點；標普500指數下跌43.89點或0.88%，收4967.23點；費半指數暴跌184.84點或4.12%，收4306.87點。
輝達暴跌超10%，蒸發約2100億美元，美超微狂瀉超23%，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。Netflix因計劃停止報告季度訂戶數據而股價暴跌超9%。台積電ADR下跌3.46%；日月光ADR下跌2.9%；聯電ADR下跌1.73%；中華電信ADR跌0.81%。
而今日台股開盤續跌26.28點，來到19500.84點，不過在不到10分鐘，台積電成功翻紅，帶動大盤一度漲160點，來到19695點。盤面焦點在營建股，像是鄉林、太設、京城、日勝生、中工、太子亮燈漲停，其他冠德、皇鼎、國揚、工信漲6到9%，表現亮眼。
另外，資金也挹注航運股，像是貨櫃三雄長榮、陽明與萬海漲3到4%。其他遠雄港、四維航、慧洋、榮運、台驊漲1到3%。至於重電與電力供應概念股續強，上緯投控漲逾8%，碩天、盛達、安集、康舒、天宇、華城、茂迪、大同、森崴能源漲2到4%。