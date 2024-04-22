部落客星希亞抗癌12年離世！粉絲不捨狂刷留言 告別式時間曝光
部落客星希亞2012年罹患肺腺癌四期，在網路上分享自己的抗癌過程，12年來感動不少人，更鼓勵了許多癌友，沒想到昨（21）日臉書粉專「星希亞的抗癌日誌」卻宣布星希亞已經病逝，並曝光告別式的時間地點，讓粉絲十分不捨。
記者吳昕蓓／綜合報導
「星希亞的抗癌日誌」21日深夜發文透露星希亞將展開新的旅程，並宣布告別式會在4月26日下午四點，於板橋殯儀館崇義聽舉辦，「Cincia會在回憶中與大家重逢，在夢境中與大家相遇！」
突如其來的噩耗讓粉絲都不捨留言，「非常不捨，感謝她鼓勵了大家」、「謝謝妳過去給我母親堅強走下去，以及積極對抗病魔力量，RIP」、「謝謝星希亞的陪伴和您給予癌友們的勇氣。祝福下一段旅程一路順風」、「辛苦您了！妳在人間的任務完成了，您帶給很多人溫暖、支持和鼓舞，大家會記得您的！願妳奔向更好的地方」、「已經打完了完美的一仗，到另一個世界當美麗的天使。謝謝您。」
44歲星希亞2012年2月出現咳嗽的症狀，一開始是診斷是感冒、鼻竇炎和肺炎，直到半年後才確診是肺腺癌4期，開始接受治療，2013年4月，星希亞開始在部落格分享抗癌生活，鼓勵病友們和她一起努力對抗病魔，開朗樂觀的個性讓不少病友都受到激勵，沒想到如今卻傳來噩耗。
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