台股5次大跌後漲相佳！長線買點來 法人：緩漲急跌多頭格局不變
受中東地緣政治影響，台股上周五（19日）盤中大跌逾千點，最後跌幅收斂，終場大跌774.08點，跌幅3.81%，收盤收在19527.124點，跌破2萬點大關，也創下單日最大跌點紀錄，而今（22）日台股黑翻紅。市場法人表示，非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，後續密切觀察買進加碼時點，對投資人而言，建議投資人可以選擇專業經理人選股策略佳、波動相對低的台股基金或是有息利雙收契機的台股科技ETF進場，掌握台股投資契機。
記者許家禎／台北報導
群益投信表示，統計2000年來大盤單日大跌600點以上共有5次，觀察台股後1周、後1月、後1季、後半年平均表現分別為0.01%、4.98%、1.41%、4.26%，正報酬機會也都超過6成。現階段台股大盤雖然震盪，但後市卻不悲觀，歷史經驗來看，過去大跌之後勢表現都趨穩，值得中長線佈局，不過個股大跌大漲波動大，建議在台股動盪之下分散風險的最佳投資方式就是波動相對低的台股基金或是有息利雙收契機的台股科技ETF進場。
群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，台股方面因降息延後、中東戰事讓指數、籌碼、評價皆回檔修正，AI、半導體復甦、訂單回補庫存等效益使基本面仍有支撐，景氣燈號維持綠燈，新ETF募集也會有資金動能，但以色列伊朗戰爭不確定性仍高，台股可等待長線買點，族群挑選以短期雜音較少的為主，先進製程受惠的IP、Asic、設備需求佳，AI伺服器未來走水冷散熱趨勢，廠商積極切入，Computex 6月初開始，AI PC熱潮有望再現推升新規格USB4、PCIE5、Wifi7需求，傳產方面綠能、軍工、生技有政策支持，而5到6月高股息ETF大換股，殖利率高且尚未被選入的標的有機會吸引資金。
群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益指出，隨著科技業庫存回歸正常水平，AI技術發展與應用層面的多元開拓，也持續為科技產業帶來成長動能，而台灣科技股正好在此波全球AI大趨勢中佔到極佳的產業位置，中長期獲利成長潛力可期，亦有能力配發高息，相比美國的AI概念股，台灣AI相關族群在評價面上更具優勢，建議投資人不妨透過訴求著重成長性、獲利性與配息力的台股科技高息ETF來參與，既掌握台灣科技股成長契機，也兼顧存股收益需求。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。