獨／離開演藝圈7年又爆紅！涼糕哥「真正現況」曝　靠2點征服婆媽

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過去游勝綸是一名運動國手，平常也會到市場擺攤賣涼糕，因為帥氣外型而翻紅，後來甚至進軍演藝圈，然而7年前因為與經紀公司有合約的相關問題，他也不眷戀演藝圈的名利，逐漸淡出螢光幕前。然而7年過去，現在的他是用比過去「加倍的努力」在討生活，希望來跟他買涼糕的客人都能體驗到他的用心。
游勝綸表示：「你可能不會相信有人會賣涼糕賣到半夜12點、凌晨3點，但是現在的自己就是會因應客人不同的需求去做調整，經營理念已經跟過去不太相同。就像有許多上班族想要在我擺攤的時候，想要來捧場購買，結果卡到上班時間，但我可以等他們，我曾經賣到凌晨3點，還是有人半夜來排隊跟我購買，雖然這樣很累，但我還年輕還可以拼勁，我希望來跟我買東西的客人，都能夠有最好的購物體驗」。
流動式「市場擺攤法」！涼糕哥夢想全台走過一遍
「涼糕攤販的時間跟地點有沒有固定？」游勝綸回答：「我一個禮拜就是休息一天，販售的時間大部分都是禮拜二至禮拜日，但是地點就不一定，目前的話平均兩個禮拜會往苗栗以南去擺攤，大部分就是苗栗以北的市場為主，但是因為沒有固定的攤位，地點所以我都是在擺攤前一天在我的臉書平台上公布」。
游勝綸說：「我的夢想很簡單，就是希望可以走到台灣大小市場去擺攤，最好是全部都走過一遍，我很感謝那些不嫌棄我的客人，也謝謝那些在網路上觀看我直播、甚至是願意來攤販給我支持的人，不管未來如何，我都會繼續保持初衷，讓大家都吃到我的涼糕」。不過游勝綸也坦言：「最近有些衝過頭，身體有些抗議，自己也會多加休息」。
涼糕哥二度爆紅「眾人朝聖狂開箱」！客人試吃真實口感曝光
由於游勝綸在去年開始經營Tik Tok自媒體之後，每到擺攤時總是會開直播記錄工作全程，因此迅速的引起關注，可以說是二度爆紅，現在社群上的影片流量不僅非常高，最高有接近200萬點閱外，滑開Tik Tok也可以看到全台灣各地的網友都去朝聖購買他的涼糕，記者也相當佩服游勝綸的毅力以及拼勁，他則客氣的說：「我這也不知道是不是再爆紅，下次你來再讓你嚐鮮」。
而記者也實際找到吃過游勝綸販售的涼糕顧客劉小姐，她透露：「涼糕的價格其實不算太便宜，這家賣的價格屬於中上，但是用料真的非常的實在，而且不會死甜，老闆很親切，甚至你買多還會直接送你一整盒水果涼糕，非常的大方，我已經回購第三次了，現在年輕人這麼認真賺錢也不容易，值得鼓勵！」
@vic830524等等我會出發去世貿一館賣涼糕 世貿只能賣到五點 他定價一塊200 我會調整回一斤280用秤的 不會給你們貴的價格 有買有送 今天沒有做水果涼糕 （沒時間切） 大家有興趣的可以來看看 我也沒去過 台北市的朋友來看看🙏🙏🙏 #市場 #菜市場 #涼糕哥 #涼糕 #珊瑚糕 #游勝綸 #充實 #菜市場美食 #感恩 #用心 #努力生活 #市場美食 #手工 #鳳凰城 #謝謝 #真心 #同理心 #tiktok #世貿 #世貿一館
♬ 故事还长（Cover 云汐）（剪辑版2） - 小豹不懂浪漫
@timmyfoodie「東湖涼糕哥」真的這麼好吃嗎？排了兩小時才吃得到！ #吃貨 #美食 #旅行日記 #網紅美食 #上熱門 #我要上熱門 #心動的餐廳 #踢小米 #tiktoK美食製作人 #foodie #food #看見台灣 #新竹美食 #竹北美食 #新竹 #竹北 #東湖涼糕哥 #珊瑚糕 #涼糕
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