運安會啟動首起電動車事故調查！朝3大方向調查、明年5月報告出爐
立法院交通委員會今（22）日邀請國家運輸安全調查委員會主委林信得報告業務概況。林信得會前受訪表示，運安會已經啟動首起對電動車事故的調查，另外還有4起雷同案例，正在蒐集資料中，都是有「自動駕駛輔助系統」的電動車衝撞國道緩撞車案例，將朝向防範措施、車輛關係、駕駛人操作等3方向調查，明年5月完成最終調查報告。
記者李琦瑋／台北報導
搭載「自動輔助駕駛系統」電動車在國道上撞擊高速公路局的緩撞車事故頻傳，雖無人傷亡，但造成緩撞車毀損。林信得指出，運安會已於去年開始調查相關事故，首例是發生在11月30日，於國道1號北上大雅路段，一輛自用小客車（具有自動輔助駕駛系統的電動車），因無法辨識，而追撞工程緩撞車，造成兩台車設施損壞，另外也蒐集4起雷同案例，將併同調查，進行分析，朝交通宣導措施和防範措施沒做好、車輛關係、駕駛操作問題等3大方向調查，預計今年7月發布事實資料報告，明年5月完成最終調查報告。
林信得說明，電動車自動駕駛分為5級，3、4、5級屬於自駕車範圍，5級屬完全自動駕駛、4級為高度自動駕駛但限定道路才可以使用、3級以下則是一般先進駕駛輔助系統，駕駛員隨時要接手。
林信得說，國內電動車有相關系統都是2.5級，還不到3級，2級屬於部份自動駕駛，包括剎車系統等，需要駕駛員隨時接手，否則稍有不注意，系統會無法判斷而發生事故，像緩撞車就是因為靜止沒有移動，系統無法判斷為汽車，就會撞上去。
至於其他重大運輸事故調查進度，運安會指出，針對中捷列車樂豐公園站撞上入侵起重機吊臂，造成1死、15傷，運安會已介入調查並於去年11月已經發布事實資料報告，今年5月將完成最終調查報告。
運安會對康橋校車往北文山隧道翻覆事故，造成26傷事件，也已展開調查，預定今年9月完成事實資料報告，明年9月完成最終調查報告；今年3月20日發生的楓滿遊覽車在高雄撞上涵洞「削頭」事故，造成1死16傷，運安會也預定今年11月發布事實資料報告，明年9月完成最終調查報告。