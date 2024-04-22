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4/22世界地球日！foodpanda星巴克7.9折　台灣大今晚8點關燈1小時

▲foodpanda推出4月22日限定優惠，消費者訂購循環容器外送店家，及星巴克、大戶屋、大苑子、21Plus等環境友善店家，滿299元並輸入優惠碼「你多慧環保」享7.9折，最高折抵80元。（圖／官方提供）
▲foodpanda推出4月22日限定優惠，消費者訂購循環容器外送店家，及星巴克、大戶屋、大苑子、21Plus等環境友善店家，滿299元並輸入優惠碼「你多慧環保」享7.9折，最高折抵80元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

4月22日是世界地球日，希望透過這一天提高民眾對環境保護的意識，目前已發展至全球 193 個國家，各企業也積極響應，經由日常的節能減碳來改善地球環境。foodpanda 為鼓勵民眾支持環境友善店家，像是星巴克、大苑子等今（22）日消費滿額最高折抵80元；Uber Eats 輸入優惠碼指定品項享 8.5 折外，最高還可再享 60 元；三大電信也有相關活動，台灣大哥大還準備在今晚8~9點關閉近700家直營與加盟門市招牌燈一起響應。

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🟡foodpanda 
foodpanda 推出 4 月 22 日 一日限定優惠，消費者訂購循環容器外送店家，及包含星巴克、大戶屋、大苑子、21Plus等環境友善店家，消費滿 299 元並輸入優惠碼【你多慧環保】，即享 7.9 折，最高折抵80元，每人限用一次。同時公布「零剩食計畫」今年 pandago 首度與 Tasteme 零浪費永續共享平台合作，商家可以於營業時間快結束時將商品上架 Tasteme app，並透過 pandago 將餐點送到消費者手上。

🟡Uber Eats 
Uber Eats 即日起至 4 月 23 日推出「Uber Eats 愛地球」活動， 所有用戶於精選商家消費單筆訂單金額滿 299 元可享 50 元優惠折抵或購買指定品項可享 8.5 折，會員除了購買指定品項享 8.5 折外，輸入【愛地球】優惠序號，且消費單筆訂單金額滿 299 元可再享 60 元優惠折抵。

▲Uber Eats,UE,外送 。(圖／記者周淑萍攝)
▲Uber Eats 即日起至 4 月 23 日推出「Uber Eats 愛地球」， 所有用戶於精選商家消費單筆訂單金額滿 299 元可享 50 元優惠或指定品項 8.5 折 。(圖／記者周淑萍攝)
🟡CASETiFY
CASETiFY 的 Re/CASETiFY™ 計劃，鼓勵消費者將使用過的舊手機殼，不限品牌或型號，投入門市裡的回收箱，還可獲得一張門市限定 9 折產品優惠券。此外，推出全新以 Re/CASETiFY顆粒打造而成的系列手機殼與電子配件，與藝術玩具品牌 LeeeeeeToy 合作推出「大地の子」為主題的獨家系列電子配件也於今正式上市。

▲ CASETiFY 於全球 40 多家 CASETiFY 門市設置 Re／CASETiFY 回收箱鼓勵消費者回收舊手機殼。（圖／官方提供）
▲ CASETiFY 於全球 40 多家 CASETiFY 門市設置 Re／CASETiFY 回收箱鼓勵消費者回收舊手機殼。（圖／官方提供）
🟡中華電信
中華電信Hami書城連續六年推出綠色閱讀活動，將於4月23日開放24小時免費閱讀與下載「世界地球日永續閱讀書單」，同步推出中華電信客戶獨享好康，只要登入Hami Book APP，新朋友完成任務可獲書城月讀包20天免費體驗序號。

🟡遠傳電信
響應4月22日世界地球日，推動「少紙、零廢、節能」3步驟，只要申辦「數位帳單／自動扣繳」就能免登記抽三星、iPhone手機；為支持零廢循環，購買Galaxy S24 系列手機就能取得以「永續T袋」打包的「復古Toffy Classic手持掛燙蒸氣熨斗」作為入手禮。

🟡台灣大哥大
4月22日晚上8點到9點，台灣大將關閉近700家直營與加盟門市招牌燈，一起響應世界地球日。民眾於世界地球日在台灣大臉書粉絲專頁，留言分享與環保袋的合照，即有機會獲得台灣大筆記本、原子筆等品牌小物(限量30份)；為鼓勵綠色消費，針對三星Galaxy S24 Ultra、ASUS Zenfone 11 Ultra 12/256G等22款手機，推出舊換新最高折2000元優惠。

▲4月22日晚上8點到9點，台灣大關閉近700家直營與加盟門市招牌燈，共同響應世界地球日。（圖／官方提供）
▲4月22日晚上8點到9點，台灣大關閉近700家直營與加盟門市招牌燈，共同響應世界地球日。（圖／官方提供）

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