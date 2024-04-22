許美靜開唱滑水被轟爆！楊培安唏噓「別高估自己在歌迷心中地位」

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這還不打緊，主角許美靜親自唱歌的段落只有約30分鐘，其餘歌曲多為和聲代唱，許美靜有一搭沒一搭跟著出聲，或把麥克風遞給下歌迷大合唱，現場觀眾越聽越不對，開始鼓譟、怒吼：「不要唱啦」、「退票！別再互動啦！」還遭經紀人當場回嗆：「你作夢吧！」
搖滾歌手楊培安在微博發文，對許美靜演唱會風波感到不勝唏噓，他說自己也是罹患身心疾病20年的歌者，問許美靜跟本次合作的團隊是否有充分溝通，是否知道歌迷對偶像的期待，跟她與團隊編排的節目內容有極大落差，再點名南京文旅局既然審閱表演內容後通過批文，不能「虎頭蛇尾」把責任推得一乾二淨。
此外，楊培安直言：「這次事件給演藝從業人員一個很大的省思機會教育，不要高估了自己在歌迷心目中的地位！不要低估了支持者的智慧與他（她）們的權益！要做任何商業行為、形式的露出都必須確定、掂好自己有幾斤幾兩重！」
楊培安認為藝人要飲水思源：「在所有支持者、普羅大眾面前，演藝人員再有流量、再大牌，都別忘記自己面對的是自己的衣食父母、忠實的粉絲支持者！沒有這些人，就沒有現在的自己！心懷感謝、謙卑，路，才走得遠！」
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