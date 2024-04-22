許美靜開唱遭轟「史上最爛」！親唱不到30分鐘　粉絲怒喊退票

許美靜開唱滑水被轟爆！楊培安唏噓「別高估自己在歌迷心中地位」

▲許美靜開唱「滑水」挨轟，楊培安表示「不要高估了自己在歌迷心目中的地位」。（圖／TOP音樂風雲榜微博）
▲許美靜開唱「滑水」挨轟，楊培安表示「不要高估了自己在歌迷心目中的地位」。（圖／TOP音樂風雲榜微博）

記者楊穎軒／綜合報導

新加坡美聲天后許美靜叱吒90年代樂壇，〈城裡的月光〉、〈遺憾〉、〈蔓延〉〈明知故犯〉等經典曲不勝枚舉，有「小王菲」美名，2006年因為感情和身心問題淡出音樂圈。許美靜近日在南京辦復出演唱會，被砲轟2個多小時只唱30分鐘，觀眾傻眼要求退票，對此，歌手楊培安感嘆：「不要高估了自己在歌迷心目中的地位！」

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許美靜20日在南京舉行「夢見見面音樂會」大型售票演唱會，不料，遭許多觀眾反應，全程近2個半小時的演出，有1個小時是經紀人和台下歌迷互動，還被質疑是Set好的橋段。

這還不打緊，主角許美靜親自唱歌的段落只有約30分鐘，其餘歌曲多為和聲代唱，許美靜有一搭沒一搭跟著出聲，或把麥克風遞給下歌迷大合唱，現場觀眾越聽越不對，開始鼓譟、怒吼：「不要唱啦」、「退票！別再互動啦！」還遭經紀人當場回嗆：「你作夢吧！」

▲▼許美靜20日在南京舉辦「夢見見面音樂會」。（圖／微博）
▲▼許美靜20日在南京舉辦「夢見見面音樂會」，爆發演出內容不實的爭議。（圖／每日經濟新聞、江蘇音樂台微博）
▲許美靜20日在南京舉辦「夢見見面音樂會」。（圖／江蘇音樂台微博）
搖滾歌手楊培安在微博發文，對許美靜演唱會風波感到不勝唏噓，他說自己也是罹患身心疾病20年的歌者，問許美靜跟本次合作的團隊是否有充分溝通，是否知道歌迷對偶像的期待，跟她與團隊編排的節目內容有極大落差，再點名南京文旅局既然審閱表演內容後通過批文，不能「虎頭蛇尾」把責任推得一乾二淨。

此外，楊培安直言：「這次事件給演藝從業人員一個很大的省思機會教育，不要高估了自己在歌迷心目中的地位！不要低估了支持者的智慧與他（她）們的權益！要做任何商業行為、形式的露出都必須確定、掂好自己有幾斤幾兩重！」

▲楊培安是知名搖滾歌手，近年多在中國大陸發展。（圖／NOWnews資料照）
▲楊培安是知名搖滾歌手，近年多在中國大陸發展。（圖／NOWnews資料照）
楊培安認為藝人要飲水思源：「在所有支持者、普羅大眾面前，演藝人員再有流量、再大牌，都別忘記自己面對的是自己的衣食父母、忠實的粉絲支持者！沒有這些人，就沒有現在的自己！心懷感謝、謙卑，路，才走得遠！」

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