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助少年找回自我　高市少輔會助曝險少年健全成長

▲少輔會運用「行政輔導先行」機制，優先由少輔會結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，進行會議討論資源整合。（圖／高市少年隊提供）
▲少輔會運用「行政輔導先行」機制，優先由少輔會結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，進行會議討論資源整合。（圖／高市少年隊提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市少輔會自112年7月1日新制實施迄今年3月共接獲52位曝險少年案件， 期間少輔會結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，形成整合性少年犯罪預防網，評估有無司法介入之必要，以避免少年過早進入司法程序及遭到標籤化，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害，並成功找回自我。

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▲少輔員媒合勞工局、毒防局資源促成「曝險少年」克服過去職場受挫經驗、透過職涯性向測驗及職場體驗課程參與探索自我，成功與職場接軌。（圖／高市少年隊提供）
▲少輔員媒合勞工局、毒防局資源促成「曝險少年」克服過去職場受挫經驗、透過職涯性向測驗及職場體驗課程參與探索自我，成功與職場接軌。（圖／高市少年隊提供）
「曝險少年」係指12歲以上、未滿18歲尚未觸法，但其行為已接近觸犯刑罰法律邊緣或暴露於危險情境之少年，並以「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等3類行為辨識曝險少年徵兆，運用「行政輔導先行」機制，如評估有司法介入之必要，才會請求少年法院處理，以避免少年過早進入司法程序及遭到標籤化，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害。 

小米曾經是1個失業、感情及金錢等生活面臨重大轉變，情緒無法宣洩，受到男友誘惑而施用第三、四級毒品之「曝險少年」，少輔員在介入後就小米性格、成長環境、經常往來對象、參與團體、出入場所、生活作息、家庭功能、就學及就業等面向完整評估其曝險成因及需求並擬定輔導策略。

過程中少輔員努力不懈與其建立關係，給予情緒支持、教導其排解情緒方式，亦與小米之家長、姊姊形成協力夥伴，討論小米正遭遇之情緒困擾及生活困境、家人可協助方向，成為小米生活後盾，共同穩定其生活。

小米從原本抗拒，到願意敞開心扉侃侃而談，與少輔員一起討論可能影響其再次碰毒的危險因子，及如何預防及避險，進而引導小米發掘自己對生活的掌控力、自信心，一同規劃未來；少輔員並媒合勞工局、毒防局資源促成小米克服過去職場受挫經驗、透過職涯性向測驗及職場體驗課程參與探索自我，成功與職場接軌。小米在面試上工作那一刻，開心感謝少輔員讓她看見自己是有能力的，並承諾會好好努力，改變、愛惜自己!

少輔會表示，少年輔導是一段抗拒、接納的歷程，如何補足少年缺失的一角是少輔員努力方向，高市少輔會要提醒少年及家長，當您本身或您的孩子出現曝險行為而不知所措時，請及時通知少輔會(諮詢專線07-3801484)，讓少輔會傾聽並解決您的煩惱。

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