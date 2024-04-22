助少年找回自我　高市少輔會助曝險少年健全成長

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小米曾經是1個失業、感情及金錢等生活面臨重大轉變，情緒無法宣洩，受到男友誘惑而施用第三、四級毒品之「曝險少年」，少輔員在介入後就小米性格、成長環境、經常往來對象、參與團體、出入場所、生活作息、家庭功能、就學及就業等面向完整評估其曝險成因及需求並擬定輔導策略。
過程中少輔員努力不懈與其建立關係，給予情緒支持、教導其排解情緒方式，亦與小米之家長、姊姊形成協力夥伴，討論小米正遭遇之情緒困擾及生活困境、家人可協助方向，成為小米生活後盾，共同穩定其生活。
小米從原本抗拒，到願意敞開心扉侃侃而談，與少輔員一起討論可能影響其再次碰毒的危險因子，及如何預防及避險，進而引導小米發掘自己對生活的掌控力、自信心，一同規劃未來；少輔員並媒合勞工局、毒防局資源促成小米克服過去職場受挫經驗、透過職涯性向測驗及職場體驗課程參與探索自我，成功與職場接軌。小米在面試上工作那一刻，開心感謝少輔員讓她看見自己是有能力的，並承諾會好好努力，改變、愛惜自己!
少輔會表示，少年輔導是一段抗拒、接納的歷程，如何補足少年缺失的一角是少輔員努力方向，高市少輔會要提醒少年及家長，當您本身或您的孩子出現曝險行為而不知所措時，請及時通知少輔會(諮詢專線07-3801484)，讓少輔會傾聽並解決您的煩惱。