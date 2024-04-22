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天氣預報／要變天了！鋒面雨彈抵達家門口　氣象署：這2天雨最大

▲未來一週天氣極不穩定，連續2道鋒面影響，降雨範圍將跨大至全台，週二、週三雨最大。。（圖／記者葉政勳攝）
▲未來一週天氣極不穩定，連續2道鋒面影響，降雨範圍將跨大至全台，週二、週三雨最大。。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署預報員李孟軒表示，今（22）日鋒面接近，北台灣將率先出現局部短暫陣雨，明（23）日鋒面正式通過影響，全台都有降雨機率，整個台灣西半部都要小心局部較大雨勢，降雨將持續至週三（4/24），再下一波鋒面則會在週四（4/25）接近，並於週五（4/26）影響，西半部同樣要留意較大雨勢，並持續至週末。

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李孟軒說明，今天鋒面位於台灣北部海面至中國華南一帶南，白天告地整體溫度仍偏高，各地高溫都可以來到攝氏30度以上，由於鋒面前緣有「對流發展」，當對流雲系移入時，午後將會伴隨較強降雨，民眾外出務必注意。

▲兩波鋒面影響一週天氣，明天開始西半部將留意較大雨勢和雷雨情況。（圖／中央氣象署提供）
▲兩波鋒面影響一週天氣，明天開始西半部將留意較大雨勢和雷雨情況。（圖／中央氣象署提供）
明後兩天鋒面通過影響台灣陸地，各地天氣不穩定，降雨區域相當廣廣，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部不定時有局部大雨，東北部也有較大雨勢發生的機率，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨，而由於雲多下雨，各地高溫也略微下降。

李孟軒總結未來一週降雨情況，今天開始雨量變多，但還不算太明顯，午後中部以北山區有較大雨勢，平地有些許降雨，明後天本週第一波鋒面影響，西半部、中部以北雨勢較明顯，且因對流，會伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣，週四第二波鋒面接近，並從週五影響到週日，各地有降雨機會，其中西半部有局部大雨，宜蘭也有較大雨勢。

氣象署也特別提醒，當強對流在鋒面上或前緣時，各地易有短延時強降雨，雨量有機會超過80到100毫米，可能帶來積淹水，近期要做好防汛準備。

▲未來一週在鋒面通過後各地氣溫略為下滑，但整體還是較溫暖，且搭配降雨，體感略嫌悶熱。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週在鋒面通過後各地氣溫略為下滑，但整體還是較溫暖，且搭配降雨，體感略嫌悶熱。（圖／中央氣象署提供）

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