響應世界地球日！北科大攜手林試所、成立全國首座蕨類試驗校園

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北科大指出，有別於大學校園普遍以景觀植物為主，北科百年校園以台灣蕨類基因庫的理念出發，感謝林業試驗所、南投仁愛東岸部落、萬華區騰雲里、台北市萬華區馬場町社區發展協會等單位，捐贈各方復育的蕨類，尤其珍貴的是擁有多種希有、甚至瀕危蕨類品種，共同推廣繁殖台灣原生種植物，營造永續家園環境。
北科大建築系主任陳振誠表示，北科大生態校園的發展可追溯至1980年左右，一直秉持著環境永續的初衷來推動校園建置。近年來建築系積極努力在健康建築與生態校園教育推廣，發展本土校園景觀特色，15年前設計學院時任院長蔡仁惠從自然景觀規劃開始，首創校園拆除圍牆、復育校園水系濕地、在忠孝東路與新生南北路的設計館建造人文西南角的綠色大門，呈現城市裡生物演替的自然過程，生物多樣性變得豐富起來，引領台灣進步的校園規劃思維。
陳振誠提到，此次林試所與北科大建築系共同創設的蕨類實驗園區，具備景觀用途外，更賦予建築規劃教學單位更重要的使命，希望借助蕨類植物專家的指導，透過一步一腳印的實驗與建築規劃整合，找出這些台灣原生蕨類未來在建築與景觀規劃上的實際運用，深化實踐生物多樣性及系統生態學的都市景觀規劃實務。未來此一概念，也將藉由USR計畫，推廣實踐到蝴蝶的原鄉、南投眉溪原住民部落偏鄉自然景觀中。
林試所特聘研究員黃曜謀表示，橫跨熱帶與亞熱帶地區的台灣，處處都有蕨類的蹤跡，即使在高度發展的台北都市區裡，仍可見自發生長的蕨類旺盛生長；在北科校園中，來自林試所的18種蕨類、南投仁愛鄉東岸部落的7種蕨類、台北市萬華區騰雲里的1種蕨類，目前與研究生共同盤點校園中的蕨類共有24科62種，扣除園藝品系2種外，其他的60種都是台灣原生種。
黃曜謀說，蕨類植物能增加都市生物多樣性、提升生活舒適性，在恢復都市生態景觀方面，亦能發揮重要功能。非常開心看到位於台北市中心區的北科大，長年來持續發展生態校園，卓然有成，尤其建築系師生的大力支持，讓生機盎然的蕨類植物在北科大落地，共同探索都市建築環境設計結合綠色野趣的可能性。
北科大表示，該校以城市生態的人文西南角水域與綠色大門為起點，設置以建築環境運用與實驗分類為主軸的蕨類教學區，建構親生命設計研究基礎，蕨類棲地日後更將繁衍到全校區及周邊社區。透過結合科學化的環境紀錄及蕨類生長調查研究，希望彰顯台灣生物多樣性與農業科技的軟實力，建構出未來在台灣地方創生發展可能的方向。