BLACKPINK Lisa「秀逆天長腿」現身科切拉音樂節！長靴14萬掀話題
「科切拉音樂節」是美國年度音樂盛事，每年都邀請全球知名歌手和演員前來表演，曾2度在此表演的南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa，今年也變身觀眾參與派對。擁有「行走的時尚雜誌」封號的她，身穿白色Bra Top、皮衣現身，搭配長靴秀出逆天美腿，私下OOTD話題不亞於「科切拉音樂節」。
記者施以慧／綜合報導
由於Lisa今年3月份飛往巴黎參加Louis Vuitton 2024秋冬女裝大秀，收穫不少時尚精品，所以在這次的科切拉音樂節，有一半的穿搭都是LV的單品，不僅有她日前頻繁曝光的LV黑色高領皮外套、近14萬元的LV長腿靴，還有印有LV字樣的Capucines East-West Mini手袋，行頭要價不菲。
Lisa另一套參加音樂節的裝扮，與台上性感豔麗風格大不同，凸顯她這個年紀該有的青春氣息，白T恤搭配牛仔褲，再套上LV棒球外套，並戴上高端銀飾品牌Chrome Hearts的黑色十字架項鍊，甜酷風格拉滿。
事實上，BLACKPINK曾在2019年初登科切拉音樂節，當時她們已經寫下歷史，成為第一組在科切拉表演的韓國女團，她們也在那年人氣暴漲；她們也於2023年2度重返科切拉的舞台。雖然今年BLACKPINK沒有受邀演出，但Lisa變身觀眾的吸睛穿搭，依舊成為媒體矚目的焦點。
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