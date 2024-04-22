4/22世界地球日！Google首頁曬出「6張空拍圖」　背後意義超重大

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 G：土克斯及開科斯群島
位於中美洲巴哈馬群島東南的英國海外領土，擁有重要的生物多樣性，持續保護自然資源和珊瑚礁以及恢復土克斯及開科斯群島上瀕臨滅絕的物種。
🟡 O：墨西哥蝎子礁國家公園
是墨西哥灣南部最大的珊瑚礁，也是聯合國教科文組織生物圈保護區。該海洋擁有豐富的珊瑚，同時也是瀕臨滅絕的鳥類和海龜物種的避難所。
🟡 O：冰島瓦特納冰川國家公園
位於冰島南部，為歐洲第二大的國家公園，經過數十年的倡導，聯合國教科文組織於 2008 年建立為國家公園，保護歐洲最大冰川及其周圍的生態系統，擁有罕見的火山和冰川景觀，2019年獲列入世界自然遺產。
🟡 G：巴西雅烏國家公園
是一座位於巴西亞馬遜地區的國家公園，位於亞馬遜雨林的中心地帶，該公園是南美洲最大的森林保護區，目前進入需受到管制，只有巴西政府的許可才能進入。2000年，雅烏國家公園被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，並在2003年與多處保留區一同列入「亞馬遜河中心綜合保護區」。
🟡 L：綠色長城
這項由非洲聯盟主導的倡議始於 2007 年，用意在恢復整個非洲受沙漠化影響的土地，這也為該地區的人民和社區提供了更多的經濟機會、糧食安全和氣候適應能力。
🟡 E：澳洲皮爾巴拉群島自然保護區
該保護區努力維護瀕臨絕種的海洋生物，以及日益稀有的自然棲息地，讓遭受威脅的物種得以繼續安全的棲息。