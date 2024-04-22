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騙子假冒移民官員！在大馬國際機場敲詐遊客　機場詐騙手法曝

▲一名騙子在馬來西亞吉隆坡國際機場假冒移民官，騙取金錢。圖為吉隆坡國際機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名騙子在馬來西亞吉隆坡國際機場假冒移民官，騙取金錢。圖為吉隆坡國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

馬來西亞作為東南亞的交通樞紐之一，去年國際遊客高達2600萬人，成為接待最多旅客的東南亞國家，而吉隆坡國際機場是馬來西亞最主要的國際機場之一和規模最大的機場，也是全球最繁忙機場之一，過去曾榮獲Skytrax評價全球僅30間四星級機場之一的榮譽，近期卻驚傳有騙子假冒為移民官，對旅客詐取錢財，政府呼籲遊客們切勿上當。

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根據馬來西亞媒體《中國報》，一名網友在TikTok上發佈影片指出在吉隆坡國際機場有遊客被詐騙，他遇到一名講巴基斯坦語的男子向他反映，有自稱是移民局官員的男子無故向他索取300令吉（約新台幣2045元）的費用。網友在現場觀察後發現，的確有所謂的「官員」扣查入境外籍人士的護照，並索要錢財才讓他們放行。

另一家媒體《星報》則實地走訪吉隆坡機場，訪問機場內的店家和攤販，受訪的機場餐飲店員工也證實，曾目擊這些騙子在機場內活動，並藉故扣查他人的護照，要求對方給錢才還。

不過，隨著這部影片在TikTok上瘋傳，並引起政府注意後，這些騙子便暫停了詐騙活動，但仍要提醒外國遊客切勿上當。吉隆坡機場每年載客量相當龐大，入境遊客更是與日俱增。根據雅加達網媒Seasia數據顯示，去年馬來西亞是接待最多國際觀光客的東南亞國家，緊接著是傳統旅遊大國泰國的2460萬人次，第三名則新加坡的1130萬人次，第四名是1120萬人次的越南。

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