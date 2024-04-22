全聯併購大潤發未履約！遭公平會「重罰2000萬」　業界：冒險心態

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2022年，全聯併購大潤發一案受到各界高度關注，外界及供貨廠商就憂心「大者恆大」，兩大事業體結合恐獨吞市場，造成價格變相調漲。當時公平會拋出「7大負擔」，才有條件通過全聯與大潤發的結合案。
然而公平會今（22）日發布新聞稿指出，全聯並未履行與大潤發的結合承諾，違反7大負擔中的第1項：確實履行主動提出之承諾；第6項：不得採最惠客戶政策，故處2000萬元罰鍰。
全聯要求進價比對手低，即是最惠客戶政策
公平會指出，全聯在廠商申請上架及調漲價格時，要求售價必須是其他通路的一定折數，若不符合就應同比例降價；以及將競爭通路促銷檔期的定價，作為與供貨商議價的基礎，皆是最惠客戶政策。
公平會解釋，要求全聯「禁止最惠客戶政策」，並非禁止全聯採取低價策略，而是若全聯執行最惠客戶政策，表面上是替消費者謀福利、降價銷售，實質上卻是保障自身商品毛利率，以其「市場力」迫使供貨廠商吸收成本，產生對手價格不可比全聯低的壓力，進而影響通路之間降價幅度，反而不利市場競爭，消費者難以在眾多通路中享受更優惠的價格。
全聯為何明知故犯？業界猜測恐被舉報
相關業界人士解釋，當時公平會並未禁止全聯併購大潤發，但在避免「壟斷市場」的狀況下，提前訂出遊戲規則，也就是不可採取「最惠客戶」政策。然而在併購大潤發後，全聯實際上可能對廠商施壓，給競爭通路的進價不能低於全聯，否則要補差價等作法。
至於全聯為何會「明知故犯」，遭公平會重罰2000萬，業界人士則透露，知法犯法通常是抱著「冒險」心態，也許篤定和供貨廠商有簽保密條約、或是針對法條鑽漏洞的僥倖想法，卻遭到外部或內部舉發都有可能。對於公平會重罰2000萬，全聯則暫未做出回應及說明。
🟡「全聯福利中心」小檔案
簡稱全聯（PX Mar），成立於1998年10月1日，截至2024年1月底，全台分店數達1165家，為連鎖超市之冠軍。
◾1998年，全聯社轉民營化，由林敏雄接手，改為全聯福利中心
◾2015年，收購味全旗下松青超市
◾2020年，成立子公司全支付
◾2021年10月，宣布收購歐尚、潤泰集團持有大潤發股權
◾2022年7月15日，公平會通過全聯併購大潤發案，附加7大負擔