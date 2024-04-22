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全聯併購大潤發未履約！遭公平會「重罰2000萬」　業界：冒險心態

▲全聯公司未履行併購大潤發的結合承諾，被公平會重罰新台幣2000萬元。（圖／記者林調遜攝）
▲全聯公司未履行併購大潤發的結合承諾，被公平會重罰新台幣2000萬元。（圖／記者林調遜攝）

記者黃韻文／綜合報導

全聯未履行併購大潤發時的結合承諾，即公平會當初要求之一是「禁止最惠客戶政策」，指全聯不得將對手通路的商品定價，作為和供貨商的議價基礎，要求供貨商提供同等或更低的進價，避免影響通路之間價格競爭幅度。由於全聯未履行結合承諾，違反公平法，遭到公平會重罰新台幣2000萬元。《NOWnews》記者於上午11時聯繫全聯，至截稿前暫未獲得回應。

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公平會要求「7大負擔」，有條件同意全聯、大潤發結合

2022年，全聯併購大潤發一案受到各界高度關注，外界及供貨廠商就憂心「大者恆大」，兩大事業體結合恐獨吞市場，造成價格變相調漲。當時公平會拋出「7大負擔」，才有條件通過全聯與大潤發的結合案。

然而公平會今（22）日發布新聞稿指出，全聯並未履行與大潤發的結合承諾，違反7大負擔中的第1項：確實履行主動提出之承諾；第6項：不得採最惠客戶政策，故處2000萬元罰鍰。

▲美商高通與公平會達成和解，通同意不爭執已繳納的新台幣27.3億元的罰鍰，承諾未來5年會在台灣投資約7億美元，並進行一系列行為承諾。（圖／記者彭夢竺攝，2018.8.10）
▲公平會公布，全聯未履行併購大潤發的結合承諾，違反公平法之結合負擔，重罰2000萬元。（圖／NOWnews資料照片）
全聯要求進價比對手低，即是最惠客戶政策

公平會指出，全聯在廠商申請上架及調漲價格時，要求售價必須是其他通路的一定折數，若不符合就應同比例降價；以及將競爭通路促銷檔期的定價，作為與供貨商議價的基礎，皆是最惠客戶政策。

公平會解釋，要求全聯「禁止最惠客戶政策」，並非禁止全聯採取低價策略，而是若全聯執行最惠客戶政策，表面上是替消費者謀福利、降價銷售，實質上卻是保障自身商品毛利率，以其「市場力」迫使供貨廠商吸收成本，產生對手價格不可比全聯低的壓力，進而影響通路之間降價幅度，反而不利市場競爭，消費者難以在眾多通路中享受更優惠的價格。

▲全聯為了因應民眾採買防颱商品之需求，增加了3倍蔬果備貨量，蔬果、海鮮、肉品和熟食、甜點同步推出優惠品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲公平會要求全聯不得採「最惠客戶」政策，是為保持市場價格競爭力。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
全聯為何明知故犯？業界猜測恐被舉報

相關業界人士解釋，當時公平會並未禁止全聯併購大潤發，但在避免「壟斷市場」的狀況下，提前訂出遊戲規則，也就是不可採取「最惠客戶」政策。然而在併購大潤發後，全聯實際上可能對廠商施壓，給競爭通路的進價不能低於全聯，否則要補差價等作法。

至於全聯為何會「明知故犯」，遭公平會重罰2000萬，業界人士則透露，知法犯法通常是抱著「冒險」心態，也許篤定和供貨廠商有簽保密條約、或是針對法條鑽漏洞的僥倖想法，卻遭到外部或內部舉發都有可能。對於公平會重罰2000萬，全聯則暫未做出回應及說明。

🟡「全聯福利中心」小檔案
簡稱全聯（PX Mar），成立於1998年10月1日，截至2024年1月底，全台分店數達1165家，為連鎖超市之冠軍。

◾1998年，全聯社轉民營化，由林敏雄接手，改為全聯福利中心
◾2015年，收購味全旗下松青超市
◾2020年，成立子公司全支付
◾2021年10月，宣布收購歐尚、潤泰集團持有大潤發股權
◾2022年7月15日，公平會通過全聯併購大潤發案，附加7大負擔

▲全聯福利中心、全聯門市配圖、超市配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲業內紛紛猜測，全聯可能是遭到內部或外部舉報。（示意圖／記者林調遜攝）

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