世界地球日吃Buffet「第2人422元」！入住飯店「多1步驟」秒打8折

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迎接世界地球日，台北六福萬怡即日起至4月30日，於敘日全日餐廳Buffet推出「永續『食』尚愛地球」活動，於平日週一至週五午餐餐期用餐，完成社群任務，即可享雙人同行「第2人422元」優惠餐價，還免收一成服務費。最棒的是，超澎湃奢華海鮮檯4月再升級，平日午餐也能無限享用北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等頂級食材吃到飽，並有當季「泰好味」料理，包括冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等全新菜色。
📌搭乘大眾交通工具「入住8折」！爽著晶華捷絲旅宜蘭礁溪館、礁溪晶泉丰旅
響應4月22日世界地球日，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅打造「Go Green綠色旅行」住房專案，即日起至12月26日，凡搭乘大眾交通工具前往飯店，出示入住當日大眾運輸票根或乘車證明，可享捷絲旅宜蘭礁溪館官網房價8折起、礁溪晶泉丰旅官網房價85折起優惠，還加贈自助式早餐吃到飽；4～6月官網訂房加購高鐵車票再享7折起優惠，全台最低票價划算入手別等了。
獲「銅級環保標章旅館」的捷絲旅宜蘭礁溪館，「Go Green綠色旅行」住房專案全家大小4人同行入住家庭客房，每人每晚1080元起，為倡導環保全面更換客房內的洗沐用品為大瓶環保包裝外、亦不主動提供單次拋棄式備品，拚民眾通同響應有效降低單日垃圾量；礁溪晶泉丰旅「Go Green綠色旅行」住房專案，則推薦4人同行入住泉思家庭套房每人每晚最低1580元起，與台灣米其林綠星餐廳「小小樹食」合作推出蔬食早餐，還加碼贈送晶泉聯名永續環保水壺。
📌訂房加購高鐵票享8折優惠！入住國泰旗下和逸飯店台北雙館與慕軒飯店
國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台北雙館、慕軒飯店，響應綠色環保旅行與台灣高鐵合作，推動「出發！綠色旅行趣」住房專案，即日起至6月30日，每房每晚5800元起、訂房加購高鐵票享「8折優惠」及房型「免費升乙等」；響應環保飯店全面更換客房內的沐浴用品為大瓶包裝，不主動提供一次性備品包含牙刷、牙膏、梳子、刮鬍刀、浴帽等個人用品。而且前10組旅客入住和逸飯店台北雙館加贈「北北基好玩卡交通暢遊二日券」或「北北基桃景點暢遊二日券」，入住慕軒飯店另贈「環保吸管三件組」乙組。