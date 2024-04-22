統一獅慘遭2次嚴重誤判輸球！中職聯盟：一壘裁判林金達停賽2次

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此役1局上王勝偉靠著獅隊三壘手潘傑楷失誤上壘，接下來他跑到二壘，原判安全上壘，但獅隊啟動電視輔助判決改判出局，2局下林安可敲長打攻佔得點圈，陳重廷擊出內野滾地球，一壘審林金達原判出局，不過獅隊挑戰改判安全上壘，但獅隊2次挑戰已經全數用光，吃了大虧。
賽後不少球迷討論這是明顯的誤判，連主播楊政典也質疑為何中職聯盟「不修正」挑戰權利，他提到：「播到「因誤判影響勝負」的比賽，賽後鬱悶久久不散。不是因為勝負，而是明明可以改制度、讓球隊繼續保有挑戰權利，讓比賽得到更公平的結果，為什麼不改呢？」聯盟也提出說明。
聯盟重播輔助判決參考資訊：
一、2014年即時重播輔助判決剛上路時，比照美國職棒，總教練每場只有一次的挑戰權利，如果改判，該總教練仍保有下一次即時重播的挑戰權利，但每場挑戰總次數不得超過兩次。
二、在2019年季前總教練會議上討論決議，每隊比賽挑戰一次，改為每隊比賽保證兩次挑戰機會。
三、2021年季前總教練會議修正，除原本每隊可以挑戰兩次外，除了正規9局維持兩次挑戰的機會，延長賽可以再挑戰一次。挑戰項目從7項增加為11項。
四、2024年季前總教練會議新增，將延長賽改為突破僵局制、正式納入投球計時、計時器由主場球團裝設、開放使用PitchCom等。
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