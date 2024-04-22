快訊／樂天可以回家了！桃園球場測試賽通過　4/26迎中職本季首戰

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而由中華職棒聯盟、桃園市政府體育局、球員工會、主場樂天桃猿球團、外部專業委員組成之審查委員會聽取教練與球員意見後，也同意樂天桃園球場測試賽通過，最快4月26日將迎來今年中職例行賽首場比賽。
4月18日由中華職棒聯盟、桃園市政府體育局、球員工會、主場樂天桃猿球團、外部專業委員組成之審查委員會，球場經委員會檢查後，確定通過第一階段檢查，4月21日晚間舉辦測試賽，讓教練、球員實地測試通過。
主場樂天桃猿也安排投手林華偉、捕手宋嘉翔、外野手鍾玉成、蔡鎮宇等人加入聯隊參與測試均表示無問題，只有部分燈光位置需要調校，曾任國家隊總教練的開南大學總教練郭李建夫也認為桃園球場已符合球場標準，場地可辦理賽事。
桃園球場草皮生長不佳 樂天桃猿延賽惹議
樂天桃猿在中職開季前，原訂3月31日就要進行主場賽事，但因桃園球場草皮生長不佳，導致無法比賽，之後樂天桃猿主場也延到天母球場、台北大巨蛋等比賽再度開打，並將主場首戰暫定在4月16日、17日。
然而，本月12日樂天球團宣布，經過中職聯盟以及相關單位評估後，桃園球場內、外野草皮狀況仍不符合賽事標準，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛的狀況，所以申請4月16日、17日比賽延賽，但卻引發球迷質疑，認為應該以租借球場為優先考量，而非直接延賽，因為這樣可能影響中職他隊日後的賽程安排。
最後，4月16日、17日也改移至統一獅主場台南棒球場進行。中職則是在18日宣布，桃園球場初審通過，並在昨日進行測試賽。如今終於通過測試賽，樂天26日首度回歸桃園主場，迎戰新球隊台鋼雄鷹。
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