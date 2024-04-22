黃子韜被百大DJ冠軍放鴿子！氣到狂罵髒話 主辦出面道歉
韓團前EXO成員黃子韜20日原定將和「世界百大DJ冠軍」Martin Garrix在大陸格子旗音樂嘉年華上合體演出，但輪到兩人上台表演時，卻發生意外插曲，只剩Martin Garrix在台上，黃子韜則在後台開直播，怒嗆Martin Garrix拒絕同台，「我不在台上，他把我歌全放了一遍，我演個毛啊，我出道13年了，我沒見過這種事情。」指控Martin Garrix不尊重他的感受，讓他相當不滿。直到Martin Garrix結束表演下台，黃子韜才獨自登台完成演出，在表演結束後，他還留在舞台上大爆粗口，引發軒然大波。
記者施以慧／綜合報導
4月20日的這場F1格子旗音樂嘉年華，表訂晚間7點，Martin Garrix會和黃子韜共同演出5分鐘，隨後才是黃子韜的個人演出，不料才6點50分，Martin Garrix就直接上台。
黃子韜：「我覺得我尊重，我尊重所有人，所有跟我合作的人，彩排不來沒關係，我自己來彩排，說實話他是誰跟我一點關係都沒有，因為我本身就不認識他，我他X不在意，混X。」控訴對方沒彩排，如今還自己上台演出，事件在網路上也成為發燒話題。
Martin Garrix也在事發後解釋：「有影片記錄到，我用Starlights結束表演，立刻就播放歌曲forever，他本來應該這時候上來，一起享受那個時刻，同台表演，但他沒有出現。」也澄清最早兩人其實沒有同台計畫，是直到當天才得知有這項安排，不是故意不參加彩排。
Martin Garrix與黃子韜兩人的誤解卻導致這種結果，主辦方後續也出面回應：「作為一家創意表演機構，我們承擔著服務演出活動的重大責任。然而，我們對於溝通失誤和未能確信息的疏忽感到失望，導致了藝人方面的誤解。」承諾會認真對待這次的事件，也向兩人保證未來不再發生類似情形。
隨後黃子韜也針對失言一事，出面道歉：「對於在今晚演出中我最後的一些不當言論，在此向主辦方、品牌方、所有觀眾致以真誠的歉意。身為公眾人物，我的言行起到了不好的示範作用，造成了不良影響。為此，我將引以為戒，接受大家的批評和監督，不再有此類情況發生。希望今晚的小插曲，不要傷害到任何人，也不要影響大家的心情，再次感謝大家今晚的到來，祝大家晚安。黃子韜。」
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