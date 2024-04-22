憂物價飆漲還要照顧子女　富邦推出「美富優退」外幣分紅終身保險

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近幾年通膨帶來的經濟壓力，讓越來越多的退休族重返職場！根據國外調查發現，美國有八分之一的嬰兒潮出生的退休族計畫重回職場，以照顧下一代及其子女，理由是父母認為現在的世界跟自己年輕時大不相同，子女想經濟獨立的難度更高，加上過去幾年物價飆漲，原有存款已不足以支應。104人力銀行調查也發現，去年台灣65歲以上高齡者主動求職人數為2020年的1.9倍，45~64歲中高齡為1.23倍；1111人力銀行調查(亦顯示，高達九成的中高齡擔心，退休後領到的勞保、勞退金無法支應老年生活所需，因而有超過半數中高齡人士選擇勞退自提，主動增加勞退帳戶金額。
富邦人壽銀保暨多元通路處副總經理許純琪表示，勞退自提可以保障勞工的老年生活，對高所得者所節省的稅額也越高，不過有三點要注意，第一、每月薪資自提上限僅6%。第二、年滿60歲才能提領。第三、帳戶金額非終身領。生活在高通膨+高齡化的雙高時代，提領勞退金之前若因工作中斷、意外、疾病，或是提領後活太久，都可能面對生活費不夠用的財務風險、醫療費不足的健康風險、長期看護需求的照護風險。
2筆金流+3種生存保險金 協助三族群規劃優退人生
對於有前述三大風險擔憂的民眾，富邦人壽推出可分散貨幣風險、又可讓保戶有機會參與分享保險公司經營分紅保單績效的「美富優退」，三大特色廣受保戶歡迎，第一、2筆金流(生存保險金+有機會領取保單紅利增購保額之生存保險金)：越早投保有機會領越多，生存保險金最長可領到保險年齡屆滿98歲前。第二、3種生存保險金給付指定年齡(55/60/65歲)，退休時間彈性選擇：提供從最早的55歲、60歲到65歲三種指定年齡，指定年齡之前一保單年度屆滿時，開始給付生存保險金。第三、生命末期提前給付功能：藉由提前給付保險金，協助保戶實現人生最後的夢想，在生命最後歷程降低財務風險、醫療費不足的健康風險、長期看護需求的照護風險，活得更有尊嚴。
「美富優退」可協助保戶獲得長期壽險保障與穩健累積資產，對抗老年財務風險、健康風險、照護風險，還能同時滿足傳承需求等特點，廣受以下三種類型保戶歡迎，第一、青壯族：分年繳費、提升壽險保障同時穩健累積資產，分擔保戶家庭責任；第二、屆退族：自提退休金，以勞保、勞退為基礎，商業保險提高所得替代率，全面提升退休安全感；第三、高資產族：透過保單要保人、被保險人及指定身故受益人的安排，完整將資產傳承後輩。
〈範例說明照顧子女型〉：富爸爸幫兒子18歲成年時投保「美富優退」保額30萬美元，繳費6年，選擇生存保險金給付年齡為55歲，年繳保險費折扣後約69,578美元(假設首、續期以轉帳繳費，並符合高保額折扣條件，共可享3%保費折減)，6年累積實繳保險費約417,468美元，年度紅利選擇『繳清保險金額』，假設中分紅之投資報酬率為5.5%均維持不變為例。富邦人壽於其指定年齡55歲之前一保單年度屆滿時，依條款約定開始給付生存保險金，兒子在55~76歲時，領取生存保險金總和可能約68,582~70,524美元，每年生存保險金總和約占累積實繳保險費16%，到男性平均餘命76歲時，受益人共可領回約1,530,641美元，身故/完全失能/生命末期提前給付保險金+有機會領取終期保單紅利約1,670,073美元，壽險保障大於累積實繳保險費4倍。
〈範例說明退休規劃型〉：55歲富爸爸幫自己投保「美富優退」保額30萬美元，繳費6年，選擇生存保險金給付年齡為65歲，年繳保險費折扣後約111,802美元(假設首、續期以轉帳繳費，並符合高保額折扣條件，共可享3%保費折減)，6年累積實繳保險費約670, 812美元，年度紅利選擇『繳清保險金額』，假設中分紅之投資報酬率為5.5%均維持不變為例。富爸爸到其指定年齡65歲之前一保單年度屆滿時，依條款約定領取生存保險金總和可能約35,928美元，生存保險金總和約占累積實繳保險費5%，到男性平均餘命76歲時，受益人共可領回約435,085美元，身故/完全失能/生命末期提前給付保險金+有機會領取終期保單紅利約802, 380美元，壽險保障大於累積實繳保險費超過1倍。
由上可知，越早投保，生存保險金可領的越多，領的越久。富邦人壽提醒，以上兩範例為中分紅假設，保單紅利並非保證給付項目，實際發放紅利可能低於中分紅或為零。這是一張3年繳與6年繳的美元分紅終身保險，投保年齡有三種選擇方式：①生存保險金給付年齡55歲，投保年齡0歲~49歲。②生存保險金給付年齡60歲，投保年齡0歲~54歲。③生存保險金給付年齡65歲，投保年齡0歲~59歲。在投保額度方面，最低保額5,000美元、累計最高保額分為三種：0歲~15歲為≦30萬美元，16歲~40歲為≦60萬美元，41歲以上≦100萬美元。隨著台灣在2025年將進入超高齡社會，退休人數將會越來越多，富邦人壽鼓勵國人越早準備好穩健退休金流，越能成為人生下半場的勝利組。