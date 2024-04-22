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被丈夫狠心推下懸崖！中國女返事發地　感謝泰國善心恩人相助

▲中國籍丈夫狠心將懷孕3個月的王姓妻子推下34公尺高的懸崖，此事件引發世界各地譁然。（圖／翻攝自臉書）
▲中國籍丈夫狠心將懷孕3個月的王姓妻子推下34公尺高的懸崖，此事件引發世界各地譁然。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

2019年中國江蘇省一對夫妻前往泰國旅遊，結果在過程中，俞姓丈夫竟然將懷孕3個月的王姓妻子推下34公尺高的懸崖，雖然最後王女奇蹟得救，但腹中的胎兒卻因此不保。此案震驚世界各地社會，王女甦醒後一度癱瘓難以走路，今年於本月20日她終於能故地重返，她回到原本意外發生地點向救命恩人們報恩。

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據悉，這對夫妻前往烏汶府Pha Taem國家公園遊玩時，王姓妻子突然被丈夫推下34公尺懸崖，沒想到她大難不死，還被路過的國家公園工作人員及時發現，並將她送醫急救，才讓她保住性命。

經過警方調查後發現，當時她的丈夫余姓男子先是摟住她的腰，接著親了一下她的右臉，下一秒喊了聲：「你去死吧」，就直接把她推下懸崖，當下她嚇得大喊：「不要」，並想抓住東西保命，但最後還是不幸墜崖。王女事發後全身有17處骨折，雖然保住性命，但因大量服藥不得不將孩子引產，泰國皇家法院去年判女子的丈夫有期徒刑33年又4個月。

本月20日下午一點半王女特別回到意外發生地點，擁抱曾救過她的恩人們，因為這些善心的泰國工作人員，她才能活下來，再度會面時她不禁激動落淚。除了與工作人員們逐一擁抱，她也送上禮物，感謝工作人員當年的救命之恩，場面相當感人。

▲與救命恩人們再度會面時她不禁激動落淚。（圖／翻攝自臉書）
▲與救命恩人們再度會面時她不禁激動落淚。（圖／翻攝自臉書）

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