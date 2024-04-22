EXID Hani不當偶像暴肥8kg！臉蛋腫一圈「長雙下巴」樂喊：還不錯
南韓女星Hani（哈妮）曾是女團EXID成員，精緻甜美的長相，加上火辣的完美比例身材，讓她成為不少人心目中的女神，然而在和經紀公司解約後，Hani對於身材管理不像偶像時期那般嚴格，一口氣胖到58公斤，整個人腫了一圈，她正向看待的態度更是受到粉絲狂讚。
記者吳昕蓓／綜合報導
Hani日前上節目《強心臟VS》透露，現在已經不太減肥了，減肥模式和過去相比輕鬆很多，但因為看起來還是很瘦，引起大家的好奇心，紛紛猜測起她的真實體重，有些人猜47公斤、52公斤、55公斤或56公斤，但最後答案是58公斤。
儘管和過去相比，Hani的臉型變得比較圓潤，還長出雙下巴，但看起來還是美人胚子。Hani透露，偶像時期的體重只有差不多50公斤，「以前對於身材管理有執念，畢竟還要穿舞台打歌服」，雖然看著自己的身材覺得「good」，但這麼瘦其實不健康，身體最終也出了狀況。
現在體重58公斤，Hani反而覺得「not bad，而且還不錯」，對於長肉的肚子，她也笑說確實是第一次見到的身材，但都覺得還不錯，主持人也表示「現在看起來更健康」。Hani身高168公分，其實58公斤的體重根本是剛剛好，反倒是偶像時期的體重真的瘦過頭了。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道