避險升溫！台股單周遭外資提款近59億美元　年迄今資金動能翻黑

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歷經上週大跌後，今日台股走勢震盪，終場續跌115.9點，下跌0.59%，收在19411.22點，PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上週晶圓龍頭大廠法說後，台股出現失望性賣壓，加上外部地緣政治等因素干擾，使得指數跌破短天期均線並尋求季線支撐，且因為台股單日大跌及外資大幅賣超後籌碼凌亂，短線較易呈現低檔震盪走勢，近期宜觀察中東地緣政治風險發展以及美股財報表現。
特別是科技七雄微軟、特斯拉、Alphabet、Meta、亞馬遜等財報本週將登場，包括財報數據與市場展望皆將牽動相關台廠供應鏈的投資情緒，若情勢止穩台股大盤可望於季線之上止穩，另外包括外資動向與融資變化也宜持續觀察。
另外，需留意的是台灣經濟成長走勢為前高後低，廖炳焜說明，根據中經院報告顯示，今年經濟成長走勢恐將因基期因素而逐季下緩，由第1季的5.57%放緩至第4季的1.66%，但整體而言，受惠於出口動能明顯回升，將有助於經濟體質持續增強，今年全年經濟成長率將上看3.38%，其動能將由去年的民間消費轉向為投資和國外淨需求來支撐，成長模式為「內外皆溫」，預估今年消費者物價指數年增率將受電價上漲等因素影響，而處於2%通膨警戒值之上至2.30%。
廖炳焜表示，近期科技股漲勢暫歇，AI龍頭指標輝達上週五重挫10%，短線資金出現輪動至非電族群、原物料、政策概念等類股趨勢，然整體而言，AI主題仍是台股科技業2024年最大成長題材，建議投資人趁指數回檔之際，擇優聚焦半導體供應鏈、AI相關族群、記憶體相關、IP、網通衛星、產業復甦及跌深回升股等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。