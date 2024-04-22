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避險升溫！台股單周遭外資提款近59億美元　年迄今資金動能翻黑

▲投信業者指出，台股成為上週亞股苦主，遭外資大舉提款超過58億美元，也導致年迄今外資對台股的資金動能一舉由正翻負。（圖／NOWnews 資料照片）
▲投信業者指出，台股成為上週亞股苦主，遭外資大舉提款超過58億美元，也導致年迄今外資對台股的資金動能一舉由正翻負。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國經濟數據強勁，讓降息之路再添變數，市場避險情緒升溫，導致外資對亞股上週清一色賣超，投信業者指出，台股成為上週亞股苦主，遭外資大舉提款超過58億美元，也導致年迄今外資對台股的資金動能一舉由正翻負，同樣為科技出口導向的南韓股市，同期則受外資調節近6億美元，而今年來外資仍買超韓股超過137億美元，為目前外資加碼最高的亞洲市場。

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在外資大舉提款衝擊下，亞股上週週線幾乎盡墨，僅有陸股逆勢上漲1.89%，保德信分析，上週表現吊車尾的是越南股市，雖然外資賣超力道不深，然在內資信心不足之下，週線重挫7.97%，其次就是台股跌5.83%，另外泰國、南韓、菲律賓等市場單週跌幅也在3%至4.6%之間。

歷經上週大跌後，今日台股走勢震盪，終場續跌115.9點，下跌0.59%，收在19411.22點，PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上週晶圓龍頭大廠法說後，台股出現失望性賣壓，加上外部地緣政治等因素干擾，使得指數跌破短天期均線並尋求季線支撐，且因為台股單日大跌及外資大幅賣超後籌碼凌亂，短線較易呈現低檔震盪走勢，近期宜觀察中東地緣政治風險發展以及美股財報表現。

特別是科技七雄微軟、特斯拉、Alphabet、Meta、亞馬遜等財報本週將登場，包括財報數據與市場展望皆將牽動相關台廠供應鏈的投資情緒，若情勢止穩台股大盤可望於季線之上止穩，另外包括外資動向與融資變化也宜持續觀察。

另外，需留意的是台灣經濟成長走勢為前高後低，廖炳焜說明，根據中經院報告顯示，今年經濟成長走勢恐將因基期因素而逐季下緩，由第1季的5.57%放緩至第4季的1.66%，但整體而言，受惠於出口動能明顯回升，將有助於經濟體質持續增強，今年全年經濟成長率將上看3.38%，其動能將由去年的民間消費轉向為投資和國外淨需求來支撐，成長模式為「內外皆溫」，預估今年消費者物價指數年增率將受電價上漲等因素影響，而處於2%通膨警戒值之上至2.30%。

廖炳焜表示，近期科技股漲勢暫歇，AI龍頭指標輝達上週五重挫10%，短線資金出現輪動至非電族群、原物料、政策概念等類股趨勢，然整體而言，AI主題仍是台股科技業2024年最大成長題材，建議投資人趁指數回檔之際，擇優聚焦半導體供應鏈、AI相關族群、記憶體相關、IP、網通衛星、產業復甦及跌深回升股等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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