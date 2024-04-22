美67歲男子網約女童開房間！見警埋伏「想掏槍」 當場遭擊斃
美國華盛頓州西雅圖市的塔克維拉（Tukwila）一家飯店，於當地時間上周三下午發生一起槍擊事件，一名67歲戀童癖男子在網路上約了兩名未成年女童出來到飯店見面，警方獲報先埋伏在房間準備逮人，未料，男子欲進房見警方開門後，隨即掏出槍，警察見狀立刻也掏槍瞬間擊斃男子，事件引發討論。
國際中心顏得智／綜合報導
根據西雅圖當地媒體《KOMO News》報導，西雅圖警察局 (SPD) 局長迪亞茲 (Adrian Diaz)表示，這名67歲的戀童性犯罪者，於當地時間週三下午3點左右抵達希爾頓逸林酒店(DoubleTree Suites)，原想邀7歲以及11歲的未成年少女到房間發生性關係，但不知道此時警方已埋伏在內，隨後就被警方擊斃。
由於警方開槍瘋狂掃射，事件引發關注，西雅圖警方公布影片，可看到男子在門外時，門內的警方先開了門，未料，男子突從身上掏出槍枝，警方見狀連忙也拿起槍防衛連續掃射，當場擊斃這名男子。其中一名警察在與男子槍戰時被子彈擦傷。
警方「大膽用槍」掀起討論，迪亞茲表示，「這對我們警方來說，情況是相當危險且不可預測的，事態可能會更加嚴重。」
前聯邦調查局(FBI)特工帕克 (Nicole Parker)告訴《福斯新聞》(FOX News)，警員必須在瞬間對局勢做出反應，他要對西雅圖警察局的這些警察表示讚揚，他們反應迅速，立即消除了威脅，因此沒有人受到傷害，後又補上一句，「可悲的是，最近無數執法人員因公死亡，我們知道事情並不總是如此。」