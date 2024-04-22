藝人網紅狂捲大麻案！專家曝大麻利弊：「3大傷害」別不當一回事
名人捲入大麻案的消息屢見不鮮，包括藝人柯震東、謝和弦，與網紅Joeman、反骨男孩成員蕾拉夫妻等，都曾涉使用或持有大麻，也引起國內熱烈討論大麻會否成癮、是否開放等議題；專家說，大麻無庸置疑具成癮性，還會造成心血管疾病，對兒少的腦部傷害更是深遠，民眾勿輕忽相關風險。
家庭消費中心／綜合報導
北市聯合醫院仁愛院區藥師黃厚軒說，大麻屬於中樞神經迷幻劑，為全球第四常用的精神活性物質，僅次於酒精、咖啡因及菸草，源自於天然大麻植物的產物及其衍生化合物。「大麻素」為生物活性化學物質，天然存在於植物體中，其成份常見的是「四氫大麻酚（THC）」及「大麻二酚（CBD）」，前者主要致醉，有鎮痛和止吐作用，具成癮性，會引起興奮感；後者被認為無毒且無精神活性，但可能有抗焦慮的特性。
我國目前禁止民眾使用大麻，而醫用大麻主要為不同濃度、比例的四氫大麻酚與大麻二酚，可用於治療慢性疼痛及化療引起的噁心和嘔吐，其他用於治療嚴重、持續性肌肉痙攣（多發性硬化症）、創傷後壓力症候群、罕見的兒童癲癇與安寧療護等。
黃厚軒表示，長期使用大麻後的戒斷，通常在突然減少劑量，或停用後24至72小時出現，戒斷強度取決於長期使用的劑量或頻率，症狀則包括煩躁、憤怒、焦慮、憂鬱等，多數急性發作都屬輕微，無需正規治療即可緩解，大約1至2週後消退。
針對「合成大麻素」，黃厚軒說，其化合物結構與天然植物大麻素不完全相同，但其影響生理反應與天然大麻素相似，戒斷症狀可能有心搏過速、高血壓、出汗、癲癇發作，及精神狀態改變如精神病、譫妄等。
黃厚軒指出，現今部分對大麻持開放態度的國家，其法律規範可分為完全合法、僅醫療用、除罪化及容忍度高4階段，而我國則將大麻列為第二級毒品，少數名人因施用或持有面臨刑事責任；大麻具成癮性，會造成心血管疾病之外，對於未成年族群的腦部神經發育有明顯傷害，即使其有醫用價值，仍應充分討論開放相關利弊，以免戕害國人健康。