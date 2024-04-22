環團赴總統府見蔡、賴！再提90項建言　重點關注四接環評重啟

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環團指出，這次與總統見面，會檢視蔡英文政府8年來推動環保事務上的成果、以及與環團互動情況，自從2019年改制後，環團每年的提案都會交給環境部列管，累計有300多案，其中70%已經解列、30%持續列管，今（2024）年環團會再提出90案交給蔡英文，再由蔡英文轉交予賴清德。
今年環團的提案內容包括山豬吊禁用、反對開發埔里刣牛坑野溪破壞保育類白魚、海上賽鴿受害者、彰化爭取濁水溪口畫設國際級國家濕地搶救國寶海牛、反晶鼎焚化爐拒絕牛奶食安汙染、墾丁陸蟹等，另環團也希望在會議中得到政府加速碳費推動的承諾。
另蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，目前第四天然氣接收站（四接）的環評正在重新進入程序中，預計7月可能就會開始，但從這次的0403花蓮地震可見，供電系統確實會受到影響，太過集中供電設施反而會帶來更大的風險，且從供電量來看，協和電廠僅佔台灣目前供電量的1%，比例相當低。
因此，陳憲政指出，台灣目前以2030碳排減量、2050淨零碳排為目標，若此時還堅持要做天然氣廠，6年後如何達成碳排下降的目標、2050淨零碳排是否因此無法達成都有待商榷，相關能源轉型、節能減碳政策應該以50年、100年的尺度思考，否則就是把問題留給子孫，這樣的做法非常不公平。