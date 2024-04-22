LINE開小帳「免新門號」！Gmail可註冊　 實測超清爽：但有3限制

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舉例來說，使用iPhone手機會直接綁定Apple帳號，即便手機帳號登出也會要求先認證Apple ID，相同的，使用Android手機就會強制進行Gmail帳號註冊，但可以註冊後再進行移轉也是個解法。
🟡優點有哪些
📍不需要養門號：可以擁有其他LINE帳號，且不需要另外為了帳號而養門號。
📍主要功能都有：跨區註冊的新帳號可以傳送訊息、LINE通話、傳貼圖、加入官方帳號等，主要的通訊功能都沒有缺少。
📍介面更加清爽：下方沒有短影片VOOM，或是新聞入口LINE Today，電子錢包也不會列在下方，只保留主頁、聊天、通話三個功能鍵。
📍少了廣告：頁面上少了廣告的干擾。
🟡功能不完整有3限制
📍金流相關無法使用：像是LINE Pay、送禮物、送貼圖等都無法使用。
📍社群無法加入：可以加入官方帳號，但匿名「社群」無法加入。
📍需請對方加好友：需要請對方掃描新帳號的QR Code 才能加好友開始聊天。
此一貼文引發網友討論，有網友驚呼「原來有這招」、「準備要來申請公務帳號」，還有人為了開小帳還去辦預付卡，有了這個方式後就「不用浪費錢養門號了」，已經申請成功的網友分享「用Gmail創新帳號沒有廣告、LINE Today、Voom讓介面更加清爽」，網友大讚「回到真正的通訊軟體」。但無法LINE Pay、不能加社群連送禮都不行對部分用戶來說依舊欠缺誘因。