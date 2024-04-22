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首創航空星光夜跑嘉年華！華航馬拉松10/12開跑、完賽可抽機票

▲首屆「華航馬拉松」星光夜跑將於今年10月12日，在台北大佳河濱公園盛大開跑。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.22）
▲首屆「華航馬拉松」星光夜跑將於今年10月12日，在台北大佳河濱公園盛大開跑。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.22）

記者李琦瑋／台北報導

華航首創航空星光夜跑嘉年華，將夜跑活動結合音樂與市集，打造一場璀璨的星光派對，華航今（22）日宣布，首屆「華航馬拉松」星光夜跑將於今年10月12日星期六，在台北大佳河濱公園盛大開跑，即日起至6月23日前開放報名，包括半程（21K）馬拉松組、健康樂跑（10K）組及親子休閒（5K）組。

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華航為響應世界地球日，特別宣布這場馬拉松賽事的開跑，並由華航資深副總經理陳奕傑與交通部觀光署國際組組長黃易成、台北市政府觀傳局局長王秋冬及體育局局長王泓翔共同主持啟動儀式。

華航贊助的各領域體育好手也到場支持，包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎、體壇新秀羽球冠軍「左手重砲」林俊易與短道競速滑冰金牌「滑冰精靈」黃芊華，以及職籃桃園璞園領航猿球員李家慷，為華航活動站台並推廣運動生活。

華航表示，為鼓勵民眾踴躍報名馬拉松，提供華夏會員專屬好「哩」，報名完賽會員最高可獲贈2,100哩，加碼再抽最高1萬哩回饋；會員亦可使用哩程全額折抵報名費用，額滿為止；刷中國信託華航聯名卡享報名費最高85折優惠，中信卡95折優惠。

同時為感謝熱情參賽的跑者，華航提供長程線不限航點豪華商務艙／豪華經濟艙、區域線不限航點商務艙／經濟艙等多張機票抽獎，半馬組冠軍將可獨得區域線不限航點商務艙機票乙張，賽事個人獎金最高3萬元，賽事跑者還可獲得華航網站最高93折購票優惠碼，豐富獎項價值超過新台幣百萬元。

華航表示，為落實永續理念，賽事周邊產品將使用環保材質，設計美觀與實用兼具的完賽紀念禮，包含獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。

華航提到，為推動全民樂活運動，首度於夜間舉辦星光夜跑活動，與音樂派對、趣味市集串聯，開創國內馬拉松新風格。10月12日星光派對除邀請金曲天團宇宙人、人氣創作歌手9m88，還有超嗨DJ秀及搖滾小提琴等輪番表演，並集結數十家特色攤位，打造適合全齡同樂的運動嘉年華，讓馬拉松不只是路跑，更是娛樂性十足的健康新生活運動。

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