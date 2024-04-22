首創航空星光夜跑嘉年華！華航馬拉松10/12開跑、完賽可抽機票

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華航贊助的各領域體育好手也到場支持，包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎、體壇新秀羽球冠軍「左手重砲」林俊易與短道競速滑冰金牌「滑冰精靈」黃芊華，以及職籃桃園璞園領航猿球員李家慷，為華航活動站台並推廣運動生活。
華航表示，為鼓勵民眾踴躍報名馬拉松，提供華夏會員專屬好「哩」，報名完賽會員最高可獲贈2,100哩，加碼再抽最高1萬哩回饋；會員亦可使用哩程全額折抵報名費用，額滿為止；刷中國信託華航聯名卡享報名費最高85折優惠，中信卡95折優惠。
同時為感謝熱情參賽的跑者，華航提供長程線不限航點豪華商務艙／豪華經濟艙、區域線不限航點商務艙／經濟艙等多張機票抽獎，半馬組冠軍將可獨得區域線不限航點商務艙機票乙張，賽事個人獎金最高3萬元，賽事跑者還可獲得華航網站最高93折購票優惠碼，豐富獎項價值超過新台幣百萬元。
華航表示，為落實永續理念，賽事周邊產品將使用環保材質，設計美觀與實用兼具的完賽紀念禮，包含獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。
華航提到，為推動全民樂活運動，首度於夜間舉辦星光夜跑活動，與音樂派對、趣味市集串聯，開創國內馬拉松新風格。10月12日星光派對除邀請金曲天團宇宙人、人氣創作歌手9m88，還有超嗨DJ秀及搖滾小提琴等輪番表演，並集結數十家特色攤位，打造適合全齡同樂的運動嘉年華，讓馬拉松不只是路跑，更是娛樂性十足的健康新生活運動。