逾千人確診！泰國潑水節後驚現疫情變異株　已釀3死

泰國今年擴大舉辦潑水節（Songkran）活動，自4月12日至4月16日一連五天在全國各地都有相關活動，泰國政府估計迎來超過78萬名國際旅客參與潑水節，同時迎來逾千萬泰銖收益。不過除了造成當地垃圾量大增和交通意外事故死亡人數激增，泰國疾病控制中心昨（21）日透露，泰國各地醫院通報在潑水節過後，超過千人感染新型冠狀病毒（COVID-19）而住院，已造成3例死亡案例。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據泰國疾病控制中心主任通猜（Dr. Thongchai Keeratihattayakorn）表示，4月14日至20日之間泰國一共有1004起確診武漢肺炎的病例通報，平均每天新增143例，這段期間正好是泰國的潑水節假期。
目前感染病例多為Omicron變種的JN.1亞變種病毒株，患者會出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、肌肉痠痛等症狀，與普通呼吸道疾病相似的症狀。通猜表示，JN.1毒株目前是泰國的主要毒株，自去年底泰國確診首例JN.1毒株病例以來，沒有跡象表明它會比Omicron其他變種引起更嚴重的症狀。
除了潑水節期間的許多聚會和集會外，患者大多表現出類似於流感的輕微症狀，且並未意識到自己被感染，因此沒有自我隔離，導致更多人感染。因此泰國政府呼籲民眾搭乘公共運輸時最好戴口罩，並保持勤洗手好習慣，以免意外染病。