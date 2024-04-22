潘慧如5度買房「砸900萬裝潢」 開箱80坪新家：每分錢都值得
47歲藝人潘慧如3年前為了家中的毛小孩，買下一處擁有千坪花園、萬坪基地的社區預售屋。今年2月入住新家，狂砸近900萬裝潢。這已是她第五次購屋了，對於裝潢設計，她可謂是小有心得。新家約80坪，但她精心規劃的1.5房、8米面寬的客廳和開放式廚房，散發著奢華與時尚的風範，相當有質感。
記者羅凌筠／綜合報導
「除了工作，我最喜歡的地方就是家裡了。」潘慧如坦言，她很少外出聚餐或應酬，家裡是她放鬆的天地，可以追劇、下廚、做甜點，或是陪伴毛小孩。因此，她對家中的每一個細節都極為重視，因為家就應該是讓人放鬆、舒適的空間。這次裝潢、傢俱和家電的投入將近900萬元，雖然花費驚人，但她笑著表示 : 「打造出夢幻的家，每一分每一毫都是值得的。」
新家的衛浴設備以玫瑰金時尚風格打造，金色馬桶就耗資20萬元，浴缸更要價近30萬元。廚房配置了西班牙賽麗石的中島、全套義大利進口廚具，衛浴、廚房、更衣室再加裝冷氣，每個空間都花費超過百萬。潘慧如表示，這些都是她精挑細選的，希望在家裡就能享受飯店般的舒適感受。
潘慧如剛殺青翻拍韓劇《梨泰院Class》的《來！金來號！》，馬上又投身寵物照護及寵物旅館經營，因為旅館要求員工對毛小孩的照護要專業，即使給出業界最高薪，還是很難找到適合的員工，所以只能培訓安排上課，但員工多是跟不上進度或熬不住辛苦，總是來來去去，潘慧如號召寵物相關企業或有志於寵物旅館經營的人，一起加入經營團隊，不然真的要累垮了。
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