中駐美大使哈佛遭洗臉！謝鋒被女學生喊Shameful 中國學生拖人
中國駐美大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講，過程中遭3名人士起身抗議，其中，一名台灣女學生當場痛批謝鋒「手上沾滿了鮮血」，但隨即遭到哈佛中國學聯會主席拖走。
國際中心顏得智／綜合報導
「自由西藏學生組織」(Students for a Free Tibet)在社群平台X公布了這段影片，可看到當謝鋒說話時，一名女學生舉著布條站起來，並高聲斥責謝鋒宣傳中國繁榮假象，手中沾滿鮮血，剝奪香港人自由，摧毀民主，「現在你又來破壞我的國家台灣」。
這名女子隨後被一名男子拖走，後這名男子被爆是哈佛中國學聯會主席鄒宏基。
在第一名女子被拖走後，第二位女子接著起身，提到維吾爾族人被關在集中營裡受盡折磨，器官被摘，還要被施行絕育手術，當場用諧音高喊「Shameful！謝鋒」（謝鋒可恥）。
就在第二名女子也被帶離後，謝鋒以為可說話時，第三位抗議者又出現在聽眾之中，高舉雪山獅子旗，並大喊西藏自由的口號，反批謝鋒「你不配來這裡，這是自由的國度，你別把壓迫那套帶來這」。
第三名抗議者被拖走後，謝鋒在稍後的演講立刻提到台灣、香港、新疆和西藏議題，但將炮口指向美國干涉中國內政。