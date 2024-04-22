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潤娥親曝出道關鍵！不是靠星探發掘　自爆曾參加「200多場試鏡」

▲很多人都以為潤娥是被星探發掘，她也親自解答自己的出道關鍵。（圖／潤娥IG）
▲很多人都以為潤娥是被星探發掘，她也親自解答自己的出道關鍵。（圖／潤娥IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女星潤娥以人氣女團「少女時代」出道，擁有清新脫俗氣質，近年來她轉戰當演員，和李俊昊搭擋演出的《歡迎來到王之國》更是話題不斷。許多人都好奇潤娥出道的關鍵，以為她是被星探發掘，對此，潤娥本人也在網路節目親自解答。

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▲潤娥裝扮相當年輕，彷彿大學生。（圖／潤娥IG）
▲潤娥以人氣女團「少女時代」出道，擁有清新脫俗氣質。（圖／潤娥IG）
潤娥在網路節目《精靈在炯》透露，許多SM娛樂旗下藝人都感到很困惑，不明白為什麼要在他們的專輯裡放公司的傳單，但這卻成為她踏入演藝圈的主因，當初她就是看到了專輯內的宣傳單，主動報名徵選，隨後被選上當練習生，才有了今天大家看到的潤娥。

▲▼潤娥（上）跟李鐘碩是否合作，仍待經紀公司確認。（圖／潤娥、李鐘碩IG）
▲潤娥就是看到了專輯內的宣傳單，主動報名徵選，隨後被選上當練習生，才有了今天大家看到的她。（圖／潤娥IG）
潤娥從小就喜歡在學校的才藝表演上跳舞表現，13歲開始夢想就是成為一名歌手，因此不斷參加試鏡，在正式成為少女時代出道前，她已經參加過200場演員試鏡，其中有成功也有失敗，她提及自己19歲主演的《你是我的命運》，特別感謝該劇讓大家認識她，她更是從中學習到寶貴的經驗。

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▲潤娥做為少女時代出道前參加過200場演員試鏡，其中有成功也有失敗。（圖／翻攝自YouTube-요정재형頻道）
潤娥上個月才剛結束粉絲見面會，被主持人問到未來計畫，她也透露自己已經休息1年，正放慢腳步，學習放下和瞭解自己的課題，專注在自身心靈的成長。

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