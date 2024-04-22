峮峮「用屁屁走路」奪飢餓收視王！嗨到嗆孫協志：找到贏你的強項
孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝（豆花妹）主持的實境節目《飢餓遊戲》在上週日（4/21）創下收視新高，更厲害的是，其中有段是峮峮在地上「屁屁撸毛巾走路」，竟然讓瞬間收視飆到2.33，也讓峮峮不忍笑著表示：「我找到一個我贏協志哥的強項，就是用毛巾走路。」
記者詹鎰睿／綜合報導
在昨日晚間播出的《飢餓遊戲》中，邀來鄭人碩、徐小可、黃沐妍、葉欣眉、言子軒等多位來賓，眾人則跟著主持群來到台中進行闖關。但在這集節目一開始，孫協志就和峮峮同隊，還被敵隊的王仁甫看衰，直指一個是「風濕的協志」，一個是「飢餓樹懶峮峮」。
王仁甫解釋，是因為峮峮講話速度比較慢，動作也比較慢，沒想到「樹懶峮峮」卻立了大功，「用屁屁撸毛巾走路」成為整集收視王。
結果峮峮卻對於答題不太擅長，有一關她要回答「金庸筆下的英雄，哪一位可能是見過抽菸的人？」而答案一共有三個選項，但峮峮答了4次才答對，過程中還一度忘記自己選過哪個答案，讓觀眾紛紛嘲笑：「簡直是金魚腦！」更多精彩內容請鎖定每週日晚間8點播出的《飢餓遊戲》。
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