國家警報狂響！花蓮「18天935起地震」　氣象署：餘震往陸上移動

不斷更新／花蓮狂搖「2小時連15震」！最強規模5.4　最大震度4級

▲花蓮縣22日18時55分之後，已出現15起顯著有感地震，其中最大規模5.4，最大震度皆為4級。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲花蓮縣22日18時55分之後，已出現15起顯著有感地震，其中最大規模5.4，最大震度皆為4級。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者賴禹妡／綜合報導

（更新時間：20:30）花蓮縣今（22）日傍晚17時08分開始，接連發生超過30起地震，震央大多為在壽豐鄉。自18時55分之後，已出現15起顯著有感地震，其中最大規模5.4，最大震度皆為4級。

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18時55分地震規模4.4，地震深度3.5公里，震央位在花蓮縣政府南南西方27.7公里，最大震度為4級，出現在花蓮縣水璉地區。19時10分第一起地震規模4.7，地震深度5公里，震央位在花蓮縣政府南南西方27.8公里，最大震度為4級，出現在花蓮縣水璉、磯崎；第二起地震規模4.2，地震深度8.5公里，震央位在花蓮縣政府南南西方29.0公里， 最大震度為4級，出現在花蓮縣磯崎。

19時13分第一起地震規模5.4，地震深度6.1公里，震央位在花蓮縣政府南南西方19.1公里，最大震度為4級，出現在水璉、鹽寮、西林、銅門、磯崎、花蓮市。第二起地震規模4.6，地震深度9.1公里，震央位於花蓮縣政府南方24.2公里（花蓮縣近海），最大震度為4級，出現在磯崎。

▲（圖／翻攝自中央氣象署）
▲19時22分第一起地震規模4.9，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.8公里，最大震度4級，出現在磯崎、鹽寮。（圖／翻攝自中央氣象署）
19時22分第一起地震規模4.9，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.8公里，最大震度4級，出現在磯崎、鹽寮；第二起地震規模4.3，地震深度8.1公里，震央位在花蓮縣政府南南西方29.1公里，最大震度4級，出現在磯崎。

19時25分地震規模4.7，地震深度3.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方32.3公里，最大震度4級，出現在磯崎；第二起地震規模5.0，地震深度6.4公里，震央位在花蓮縣政府南南西方32.2公里，最大震度4級，出現在磯崎、水璉、光復、西林。

19時34分地震規模4.9，地震深度8.4公里，震央位在花蓮縣政府南南西方24.9公里，最大震度4級，出現在磯崎、鹽寮、西林、光復。19時36分地震規模4.2，地震深度4.5公里，震央位在花蓮縣政府南南西方30.4公里，最大震度為3級，出現在磯崎、水璉、光復。

19時44分地震規模4.8，地震深度6.1公里，震央位在花蓮縣政府南南西方25.3公里（花蓮近海），最大震度為4級，出現在磯崎、鹽寮。19時45分地震規模5.0，地震深度10公里，震央位在花蓮縣政府南南西方31.4公里，最大震度為4級，出現在光復。

19時47分地震規模4.3，地震深度6公里，震央位在花蓮縣政府南南西方27.3公里，最大地震為4級，出現在磯崎。20時23分地震規模4.5，地震深度6.9公里，震央位在花蓮縣政府南南西方21.6公里，最大震度為3級，出現在西林、鹽寮、磯崎、銅門、光復、水璉、西寶。

▲19時47分地震規模4.3，地震深度6公里，震央位在花蓮縣政府南南西方27.3公里，最大地震為4級，出現在磯崎。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲19時47分地震規模4.3，地震深度6公里，震央位在花蓮縣政府南南西方27.3公里，最大地震為4級，出現在磯崎。（圖／翻攝自中央氣象署）
氣象署地震測報中心主任吳建富指出，今天傍晚花蓮壽豐地震，原因是0403花蓮強震持續在做「應力調整」來釋放能量，而應力調整出現的地震，都會往前陣子沒有明顯地震的「空白區」移動，而透過近日交叉比對後，花蓮壽豐附近確實屬於這樣的空白區，在大地震序列中屬於正常現象。

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