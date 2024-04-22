不斷更新／花蓮狂搖「2小時連15震」！最強規模5.4　最大震度4級

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19時13分第一起地震規模5.4，地震深度6.1公里，震央位在花蓮縣政府南南西方19.1公里，最大震度為4級，出現在水璉、鹽寮、西林、銅門、磯崎、花蓮市。第二起地震規模4.6，地震深度9.1公里，震央位於花蓮縣政府南方24.2公里（花蓮縣近海），最大震度為4級，出現在磯崎。
19時22分第一起地震規模4.9，地震深度5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.8公里，最大震度4級，出現在磯崎、鹽寮；第二起地震規模4.3，地震深度8.1公里，震央位在花蓮縣政府南南西方29.1公里，最大震度4級，出現在磯崎。
19時25分地震規模4.7，地震深度3.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方32.3公里，最大震度4級，出現在磯崎；第二起地震規模5.0，地震深度6.4公里，震央位在花蓮縣政府南南西方32.2公里，最大震度4級，出現在磯崎、水璉、光復、西林。
19時34分地震規模4.9，地震深度8.4公里，震央位在花蓮縣政府南南西方24.9公里，最大震度4級，出現在磯崎、鹽寮、西林、光復。19時36分地震規模4.2，地震深度4.5公里，震央位在花蓮縣政府南南西方30.4公里，最大震度為3級，出現在磯崎、水璉、光復。
19時44分地震規模4.8，地震深度6.1公里，震央位在花蓮縣政府南南西方25.3公里（花蓮近海），最大震度為4級，出現在磯崎、鹽寮。19時45分地震規模5.0，地震深度10公里，震央位在花蓮縣政府南南西方31.4公里，最大震度為4級，出現在光復。
19時47分地震規模4.3，地震深度6公里，震央位在花蓮縣政府南南西方27.3公里，最大地震為4級，出現在磯崎。20時23分地震規模4.5，地震深度6.9公里，震央位在花蓮縣政府南南西方21.6公里，最大震度為3級，出現在西林、鹽寮、磯崎、銅門、光復、水璉、西寶。
氣象署地震測報中心主任吳建富指出，今天傍晚花蓮壽豐地震，原因是0403花蓮強震持續在做「應力調整」來釋放能量，而應力調整出現的地震，都會往前陣子沒有明顯地震的「空白區」移動，而透過近日交叉比對後，花蓮壽豐附近確實屬於這樣的空白區，在大地震序列中屬於正常現象。