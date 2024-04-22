不是米可白！孫綻掏鑽戒下跪求婚《成功》 激吻爆哭美嬌娘
孫綻拍台視八點檔《追分成功》，與同劇的米可白爆出緋聞，戲裡配對的CP卻是演藝圈新人宋品葳。最新劇情來到孫綻抱得美人歸，他送上手工餅乾和戒指，單膝下跪向宋品葳求婚，浪漫宣示：「雖然餅乾有食用期限，但我對妳的愛保存期限是永遠。」讓宋品葳又驚又喜，流下感動的眼淚開心答應，並在眾好友的鼓吹下甜蜜接吻。
記者羅凌筠／綜合報導
孫綻拍這場戲前很心情緊張，特地和自己獨處，回顧過去7個月跟角色「金鋒」相處的點滴，「就像看著自己的好朋友一樣，看著他準備進入人生的下一個階段，心中充滿盼望。」
孫綻表示自己最喜歡餅乾盒求婚的橋段，他把台詞調整成更適合角色的狀態，當下一切的感覺都非常真實，內心滿是感動。
孫綻劇中的角色「金鋒」因為是更生人，沒錢沒房對於婚姻曾一度卻步，是周遭朋友給予關心，讓他重拾勇氣開口求婚，孫綻本身曾經參與舅舅和教會朋友的求婚過程，每次都會被場面給感動，他認為他認為真正的安全感，是來自內心的穩定，無法用金錢衡量。
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