「泰國道明寺」Bright認愛！甜牽《創造營》鄭乃馨：我們在約會
在泰劇《流星花園》飾演「道明寺」一角的26歲泰國男神Bright，被拍到在日本與《創造營2020》的女偶像鄭乃馨（Nene）牽手約會，今（22）日Bright正式認愛，官宣與鄭乃馨的戀情：「Nene是我最珍惜的人之一，我們在一起的每一天，她都讓我感到溫暖和安心，希望大家為我們加油。」
記者羅凌筠／綜合報導
網友捕獲Bright、Nene在日本約會，Bright戴著鴨舌帽跟墨鏡，刻意掩去明星鋒芒，Nene身穿oversize黑色皮衣搭配刷白牛仔褲，一頭金髮稍微惹眼，兩人甜蜜牽著手走路，小鳥依人的Nene跟在Bright身後，一副情侶正在熱戀的樣子。
Bright在X鄉民崩潰1天後終於出面認愛，他提到：「是的，我們真的在約會。我對所有錯愕的人感到抱歉。我們無意造成任何人受傷，長期關注我的人都知道，我一直努力自律並忠於自己，我的本業是透過作品傳達愛與正能量，感謝大家一直以來對我的支持與愛戴，那意義重大。」
Bright主演BL劇《只因我們天生一對》，與對手演員Win組成男男CP紅遍全亞洲，女友Nene也在《只因我們天生一對》軋一角，她飾演吉他社的祕書，常以雙馬尾的造型加上高中生制服現身，形象清純可人。
2020年，Nene以中文名字鄭乃馨參加鹿晗、宋茜領軍的中國大陸選秀節目《創造營2020》，與朱主愛（四葉草）同期比賽，最後獲得第5名，與希林娜依高、張藝凡組成限定女團「硬糖少女303」出道。
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