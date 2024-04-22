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「泰國道明寺」Bright認愛！甜牽《創造營》鄭乃馨：我們在約會

▲飾演《流星花園》泰版「道明寺」的Bright（左）認愛Nene鄭乃馨。（圖／翻攝Bright、Nene IG）
▲飾演《流星花園》泰版「道明寺」的Bright（左）認愛Nene鄭乃馨。（圖／翻攝Bright、Nene IG）

記者羅凌筠／綜合報導

在泰劇《流星花園》飾演「道明寺」一角的26歲泰國男神Bright，被拍到在日本與《創造營2020》的女偶像鄭乃馨（Nene）牽手約會，今（22）日Bright正式認愛，官宣與鄭乃馨的戀情：「Nene是我最珍惜的人之一，我們在一起的每一天，她都讓我感到溫暖和安心，希望大家為我們加油。」

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▲Bright（左）與鄭乃馨曾拍過《只因我們天生一對》。（圖／翻攝新浪）
▲Bright（左）與鄭乃馨曾拍過《只因我們天生一對》。（圖／翻攝新浪）
▲Bright（右）與鄭乃馨牽手飄曖昧。（圖／翻攝新浪）
▲Bright（右）與鄭乃馨牽手飄曖昧。（圖／翻攝新浪）
網友捕獲Bright、Nene在日本約會，Bright戴著鴨舌帽跟墨鏡，刻意掩去明星鋒芒，Nene身穿oversize黑色皮衣搭配刷白牛仔褲，一頭金髮稍微惹眼，兩人甜蜜牽著手走路，小鳥依人的Nene跟在Bright身後，一副情侶正在熱戀的樣子。

▲鄭乃馨在《只因我們天生一對》飾演可愛的吉他社祕書。（圖／翻攝GMM 25）
▲鄭乃馨在《只因我們天生一對》飾演可愛的吉他社祕書。（圖／翻攝GMM 25）
Bright在X鄉民崩潰1天後終於出面認愛，他提到：「是的，我們真的在約會。我對所有錯愕的人感到抱歉。我們無意造成任何人受傷，長期關注我的人都知道，我一直努力自律並忠於自己，我的本業是透過作品傳達愛與正能量，感謝大家一直以來對我的支持與愛戴，那意義重大。」

▲鄭乃馨參加中國大陸選秀節目《創造營2020》增加知名度。（圖／翻攝鄭乃馨IG）
▲鄭乃馨參加中國大陸選秀節目《創造營2020》增加知名度。（圖／翻攝鄭乃馨IG）
Bright主演BL劇《只因我們天生一對》，與對手演員Win組成男男CP紅遍全亞洲，女友Nene也在《只因我們天生一對》軋一角，她飾演吉他社的祕書，常以雙馬尾的造型加上高中生制服現身，形象清純可人。

▲泰版《流星花園》的泰國「F4」左起Dew、Bright、Win、Nani將來台灣開見面會。（圖／IME Group）
▲泰版《流星花園》的泰國「F4」左起Dew、Bright、Win、Nani曾經來台灣開見面會。（圖／IME Group提供）
2020年，Nene以中文名字鄭乃馨參加鹿晗、宋茜領軍的中國大陸選秀節目《創造營2020》，與朱主愛（四葉草）同期比賽，最後獲得第5名，與希林娜依高、張藝凡組成限定女團「硬糖少女303」出道。

▲Bright認愛鄭乃馨。（圖／翻攝Bright X）
▲Bright認愛鄭乃馨。（圖／翻攝Bright X）
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