台灣變裝皇后妮妃雅奪冠登外媒！下一步赴法於巴黎文化奧運演出

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妮妃雅作為變裝藝術家在表演、走秀、設計等領域不斷結合許多台灣元素，例如結合宮廟文化與歌仔戲的水袖舞、以「珍珠奶茶」為創作靈感的冠軍賽服裝，還在節目上提到台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，並將桂冠獻給台灣。
消息公布後包含《衛報》、《CNN》、《路透社》與《早安美國》（Good Morning America）都紛紛報導了妮妃雅奪冠以及來自家鄉台灣的廣泛熱情支持。《衛報》指出，儘管變裝次文化在台灣並不常被討論，但台灣本地媒體對其參賽奪冠的事進行大篇幅報導，也提到妮妃雅在2023年11月選在北投福德正神宮的變裝演出，「顛覆台灣宗教的傳統場所，讓變裝皇后文化更容易被大眾接受」。
外媒也都提到來自總統蔡英文親自到《魯保羅變裝皇后秀》社群媒體下方留言，祝賀妮妃雅奪冠一事，並提到「蔡英文和其所屬執政黨民進黨大力推動台灣 LGBTQ+ 權利的提升」，包含 2019 年推動台灣成為亞洲首個同性婚姻合法化國家，以及在 2023 年修法允許同性伴侶收養孩子等。
除此之外，我國文化部今（22）在發文慶祝之餘，也透露了妮妃雅7月將代表台灣，前往巴黎參與和奧運賽事同時啟動的「文化奧運」（Olympiade Culturelle）。這是今年巴黎奧運除了運動賽事競技以外的另一大看點，除了法國以外只有10多個文化大國能設立場館進行演出。
台灣此次受邀成立「台灣館」將派出百餘人前往參與文化奧運，表演類型與團隊除了有妮妃雅帶來的變裝藝術以外，還有排灣族金曲歌后阿爆（阿仍仍）以及現代劇場、傳統戲曲、舞蹈、DJ等呈現台灣的多元文化形象。