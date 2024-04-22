花蓮一晚超過30震！專家見「2跡象」擔憂：不排除還有規模7地震
今（22）日晚間花蓮縣在17時08分開始，截至23時23分發生了36起顯著有感地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋坦言，這屬於罕見情況。在花蓮規模7.2強震後，昨日一起規模5.6地震開始，餘震震央「逐漸往南」並「往陸地橫移」，這2種情況要特別注意，1951年在花蓮外海，就有一起規模7主震一個多月後，又發生規模7以上餘震的案例，提醒民眾務必做好防震工作。
記者賴禹妡／綜合報導
郭鎧紋指出，今晚地震震央位置大多在4月3日花蓮7.2強震附近。不過值得注意的是，在7.2強震後的餘震震央大多都出現在北邊，昨日一起規模5.6地震開始，震央卻出現在南邊，今晚35起餘震的震央大多位在台東縱谷海岸山脈下方，更是有往南、平移往陸地移動的跡象，「這種情況確實比較罕見」。
郭鎧紋表示，在花蓮7.2強震震央位置附近，1951年曾發生一起規模7.3的地震，之後又出現2個規模7.1的餘震及10個規模6以上的餘震。當時7.3地震發生1個月後，餘震逐漸往南邊走，一路延伸到池上地區附近，並發生規模7以上的餘震，「所以這種往南走的地震要特別小心」。
郭鎧紋透露，他本身有登記地震的習慣，今晚餘震卻接連發生，速度快到他都來不及登記。他提醒，未來不排除出現規模更大的餘震，建議大家要隨時做好防震準備，時刻要注意較大規模的餘震發生。