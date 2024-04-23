花蓮人地震收「日本包裹」噴淚！熊本業者2018就圈粉：好感度暴增

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原來是日商公司朵茉麗蔻主動寄出的慰問禮物，業者低調向《NOWnews今日新聞》證實：「考慮到災區的朵茉麗蔻會員可能因為地震東西倒塌，暫時沒有保養品可以保養」，提供了全系列8支從卸妝洗臉、基礎保養到隔離防曬的保養品，還提供一條日本製今治毛巾作為應急使用，希望能稍稍減緩身處地震災區會員的不便及不安。
從受贈的網友曬出照片看出，朵茉麗蔻貼心放入一封慰問信，說明「從新聞中得知於花蓮發生了強烈地震，我們感到十分地擔憂。」表達持續關心著台灣的狀況，了解當地的受災情形。真誠寫著「連日發生的餘震，相信一定也讓您感到十分的不安與擔心，我們由衷祈望您與親友們一切平安。很遺憾當下未能即時像您傳達我們的擔憂，也未能親自為您近一份綿薄之力。希望隨信附上的心意，能夠與您傳達我們最深切的關懷與問候。」
讓收到關懷的花蓮人都相當感動，直說「自己不是受災戶也收到慰問信與禮盒覺得好感動」，有會員感到溫暖直呼「能不愛日本嗎？」更有人細數2018年2月、今年4月都收到慰問「心中充滿了無限感動」。
建築師孫德鴻也曬出住在花蓮的親戚這次收到的關懷，分享「這家位於熊本的公司，在之前熊本大地震的時候嚴重受損，當時台灣各方捐贈的金額大約不到兩億日圓，裡頭直接幫助了這家公司的金額，可能也不多，但是他們一直沒忘記。」溫暖感動版上朋友按讚破千，直言「這算是一種機會行銷嗎？當然也可以這樣看，但是即便在商言商，這樣的商道還是有溫度太多。」
《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，朵茉麗蔻透露：「總公司『再春館製藥所』與台灣一樣，位處自然災害頻繁的地震帶，作為一間在台灣經營的日商公司，在這艱難時刻更希望能盡一點微薄之力。」分享本次向住在花蓮地區的近300位活躍會員，提供了7～10天份左右的產品以表慰問；還捐贈新台幣20萬元給衛福部開設的0403花蓮震災捐款帳號，協助救災。事實上，早在2018年花蓮地震時，朵茉麗蔻也提供了盡可能的支援，當時暖舉在網路論壇PTT曝光也引起討論，受網友刷一排「好感度暴增」留言，圈粉無數。
朵茉麗蔻為日本熊本第一大保養品牌，最為人熟知的親切服務，便是只要透過官網申請，就能以國際物流費198元試用「全效8點」抗皺淨斑保養的3日份試用套組，讓有興趣的消費者確認適合自己膚質再購買，且所有商品皆由位於日本熊本的總公司生產製造，並於包裝完成後直送台灣。讓《NOWnews今日新聞》記者最感動的是，這次的暖舉與2018年一樣都是默默進行，官網上雖有提醒「花蓮地震影響，送貨（到貨）可能延遲」，但對於寄送慰問禮物、甚至是捐款賑災都未曾主動揭露，是記者昨日詢問後才獲證實與說明。