花蓮強震「餘震累積達1003次」！平均每天晃50次 規模5以上49起
0403花蓮7.2強震餘震總數正式破千！在芮氏規模7.2主震後的20天，截至22日晚間11時09分，花蓮本次地震序列總地震數達1004起，規模5以上達49起，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，大型地震的餘震觀察期可長達數個月至半年，未來仍要留意芮氏規模4或5以上的餘震。
記者張志浩／綜合報導
花蓮7.2強震的總餘震數已達1004起，換算下來，地震發生已將近20天，平均每天約有50次餘震，相當於每小時約2個地震，不過主要餘震仍發生在主震後的3至4天內，包括規模6.5和6.2的前兩大餘震。
據中央氣象署地震測報中心資料，0403花蓮7.2強震當天共有243起地震，隔天196起、第3天128起、第4天97起、第5天65起，第5天47起、第6天38起、第7天17起、第8天21起、第9天14起、第10天7起、地11天16起，4/15至4/21餘震數皆在10以下，不過4/22傍晚開始卻突然暴增，總數直接突破1000起。
吳健富說明，規模7.2的大型地震，不會在幾週或幾個月內就將能量完全釋放。此外，在理論上，900顆規模5的地震所釋放的能量，相當於1顆規模7的地震，因此大地震勢必需要較多餘震幫助，在未來幾天仍要留意芮氏規模4或5以上的地震協助釋放。